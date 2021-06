El empate a dos tantos entre Portugal y Francia por la Eurocopa que se disputó la tarde del miércoles fue seguido por fanáticos no sólo desde la Tierra sino que también desde el espacio.

Bien lo puede decir Thomas Pesquet, astronauta francés que no quiso perderse el encuentro de su selección, por lo que siguió atentamente los pormenores del enfrentamiento desde la Estación Espacial Internacional.

El momento quedó inmortalizado en una fotografía que el integrante de la Agencia Espacial Europea (ESA) subió en sus redes sociales.

“No teníamos el grupo más fácil en esta edición de la Eurocopa, ¡pero eso sólo hace que los partidos sean más interesantes!”, escribió Pesquet.

En la publicación, explicó con un tono de humor que el gran beneficio de ver este tipo de partidos en el espacio, es que no debe escuchar “los gritos de emoción de los vecinos”.

Rápidamente la fotografía se viralizó entre sus seguidores, sumando más de 190 mil “me gusta” en menos de un día.

Cabe señalar que el pasado domingo el astronauta realizó una caminata espacial de seis horas, junto a su colega estadounidense Shane Kimbrough, para instalar nuevos paneles solares que incrementarán el suministro de energía a la Estación Espacial Internacional.

“Es un gran esfuerzo de equipo y no podría estar más feliz de regresar con @astro_kimbrough”, escribió en aquella oportunidad.

💪 @astro_kimbrough working with IROSA. An honour to do three spacewalks with him!

Shane qui travaille sur IROSA. C'est un privilège de pouvoir faire 3 sorties extravéhiculaires avec lui.#MissionAlpha https://t.co/XcVUCxY8Sf pic.twitter.com/lPKTUAtEOF

— Thomas Pesquet (@Thom_astro) June 19, 2021