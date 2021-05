China logró posar con éxito la noche de este viernes (sábado en el país asiático por la diferencia horaria) en la superficie de Marte a su pequeño robot teleguiado “Zhurong”, lo que constituye una primicia para el país asiático, informó la televisión pública CCTV.

Aterrizar en el planeta rojo es particularmente complicado y muchas misiones europeas, soviéticas y estadounidenses fracasaron en el pasado.

China ya había intentado enviar una sonda a Marte en 2011 en una misión conjunta con Rusia. Pero el intento fracasó y Pekín decidió proseguir la aventura solo.

Los chinos lanzaron a finales de julio de 2020 desde la Tierra su misión no tripulada “Tianwen-1”, por el nombre de la sonda enviada al espacio.

Esta está integrada por tres elementos: una sonda orbital (que gira alrededor del astro), un módulo de aterrizaje (que se posó en Marte) y a bordo el robot teleguiado “Zhurong”.

The lander carrying China's first Mars rover #Zhurong has touched down on the Red Planet, the China National Space Administration confirmed on Saturday morning. Zhurong has been designed to operate in the Red Planet for at least 90 Martian days.

