La ciencia empieza a entender el origen de una curiosa nube de 1.800 km de longitud en Marte que aparece diariamente durante varios los meses más cálidos sobre uno de los mayores volcanes del planeta rojo.

Hasta ahora, era difícil observar esta nube fotografiada inicialmente por una sonda rusa en los años 1970 y localizada en 2018 por la nave europea Mars Express, explicó la Agencia Espacial Europea (ESA).

Pero un equipo científico recurrió a “un instrumento secreto de Mars Express”, una cámara de vigilancia llamada “VMC”, explicó Jorge Hernández Bernal, de la Universidad del País Vasco de Bilbao (España), en un comunicado de la ESA.

Con una resolución equivalente a la de una simple webcam, esta cámara había sido utilizada brevemente en 2003, poco después del lanzamiento de Mars Express. Después, tuvo un uso esporádico para operaciones educativas.

