El poderoso telescopio Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP) ha sido utilizado para trazar un detallado atlas del Universo y ha descubierto tres millones de galaxias en tan solo 300 horas, lo que es considerado un tiempo récord, según informaron durante este martes las autoridades.

El Rapid ASKAP Continuum Survey, nombre del proyecto, es descrito por los expertos como una especie de mapa de Google del Universo, en el que se revela además la existencia de alrededor de un millón de estrellas y tres millones de galaxias, según indicó en un comunicado la Organización de Investigación Científica e Industrial de la Mancomunidad Británica de Naciones (CSIRO).

Los científicos a cargo del ASKAP -situado en el Observatorio Radio-Astronómico Murchison, a 800 kilómetros al norte de la ciudad de Perth, en Australia Occidental- pudieron observar un 83% de todo el firmamento, en 903 imágenes muy detalladas. El ASKAP comprende una colección de 36 antenas parabólicas que trabajan asociadamente para tomar imágenes panorámicas del cielo en alta resolución.

El resultado del proyecto, que ayuda notablemente a tener una visión más específica que investigaciones anteriores, ayudará a los atrónomos para conducir nuevos descubrimientos sobre el Universo.

“El mapa del Universo podrá ser usado por astrónomos de todo el mundo para explorar lo desconocido y estudiar desde la formación de una estrella hasta cómo evolucionan e interactúan las galaxias y los agujeros negros”, recalcó el astrónomo de CSIRO, David McConnell.

“Esperamos hallar decenas de miles de millones de nuevas galaxias en futuros censos”, recalcó McConnell, autor principal de este estudio divulgado en Publications of the Astronomical Society of Australia.

En tanto, el director ejecutivo de CSIRO, Larry Marshall, afirmó que ASKAP contó con una infraestructura de clase mundial, además de la experiencia científica y de ingeniería, para lograr desarrollar el estudio.

“ASKAP está aplicando lo último en ciencia y tecnología a antiguas preguntas sobre los misterios del Universo y equipando a los astrónomos de todo el mundo con nuevos avances para resolver sus desafíos”, señaló Marshall.

Según la CSIRO, este nuevo mapa del Universo resulta ser uno de los proyectos más revolucionarios para la investigación astronómica, no solo porque tomó 300 horas en realizarse el mapeo -otros estudios previos podían tomar años-, sino que también por las opciones que brinda para poder observar los objetos astronómicos con el fin de desarrollar nuevos estudios.