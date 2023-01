Este domingo, la feria de electrónica CES (Consumer Electronics Show) 2023 de Las Vegas cerró su evento anual luego de que más de 3 mil participantes compartieran los últimos avances tecnológicos en todas las ramas.

Dicha muestra, que puso en la mesa avances para la salud, el entretenimiento, la tecnología del hogar y los avances en transportes tuvo, entre sus protagonistas, a las pantallas de televisión más ecológicas, el procesador más rápido del mundo, automóviles que cambian de color e incluso robots.

Sony y Honda revelaron Afeela, su marca conjunta de vehículos eléctricos, y mostraron un nuevo prototipo con 45 cámaras y sensores.

En la presentación se destacó que el objetivo de este vehículo eléctrico es desarrollar un conjunto de tecnología para permitir que el automóvil se guíe solo en ciertos entornos urbanos.

Los primeros pedidos anticipados de Afeela están programados para la primera mitad de 2025, las ventas comenzarán el mismo año y los envíos iniciales se entregarán a los clientes de América del Norte en la primavera de 2026.

BMW presentó un nuevo concepto llamado “i Vision Dee” (Dee, según la compañía, es por experiencia emocional digital) que muestra cuál podría ser el futuro del interior y el exterior de un vehículo.

El concepto vanguardista cuenta con tecnología que permite cambiar el exterior del automóvil a 32 colores diferentes y con una enorme pantalla frontal que se extiende por todo el ancho del parabrisas.

