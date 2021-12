Científicos chinos de la Universidad de Tianjin mezclaron esperma de salmón con aceite vegetal y crearon lo que sería un nuevo plástico ecológico. De esta forma se ideó una sustancia denominada hidrogel, ya que es blanda y moldeable.

Uno de los retos científicos más grandes que han surgido en estos últimos años es hacer que los plásticos se reduzcan, debido a que afectan considerablemente al medio ambiente y la salud de los diferentes ecosistemas, esto según detalla un informe de la ONU.

De acuerdo al reporte de Dail Mail, los expertos extrajeron ADN de los testículos de salmón y lo juntaron con aceite vegetal. Posteriormente, al ver que la mezcla era blanda y fácil de manipular, la colocaron en moldes para productos objetos plásticos.

Se trataría de un invento bastante innovador en la época actual, sumando el hecho que la sustancia, al solidificarse, podría ser reutilizable. Esto último debido a que, al sumergir el objeto en agua, nuevamente se convertiría en hidrogel.

Los expertos sostienen que si se quisiera que el objeto mantuviera su forma, incluso mojándose, habría que usar un material para impermeabilizarlo.

“El mundo produce más de 380 millones de toneladas de plástico cada año y cada día alrededor de 8 millones de piezas de plástico llegan al océano, donde contaminan las aguas, los animales e incluso nuestra propia agua potable”, aseguran los investigadores.

“Este proceso produce un 97% menos de emisiones de carbono en comparación con los plásticos de poliestireno tradicionales”, agregan.

“Se logra un uso reciclable y no destructivo para prolongar significativamente la vida útil de los plásticos, y la eliminación de plásticos de desecho sigue dos rutas ecológicas, incluido el reciclaje de plásticos de desecho y la degradación controlable activada por enzimas en condiciones suaves”, finalizaron los expertos en el estudio publicado en el Journal of the American Chemical Societ.