El jefe de Tesla, Elon Musk, ha dado a conocer novedades sobre el próximo Cybertruck, revelando que la esperada camioneta tendrá una característica que muy probablemente le ayudará a competir con el nuevo Hummer eléctrico.

Musk confirmó que el Cybertruck, totalmente eléctrico y que llegará a finales de este año, tendrá un modo de dirección en las cuatro ruedas, lo que suena casi idéntico al “modo cangrejo” del GMC Hummer EV.

El modo cangrejo es el modo de conducción de Hummer que básicamente permite conducir en dirección diagonal. Utiliza una combinación de vectorización de par y dirección de las ruedas traseras para conseguirlo, y está pensado para ayudar a entrar y salir de lugares estrechos.

Aunque Musk no menciona el Hummer, expertos de la industria han señalado las similitudes con el GMC Hummer EV. Sobre todo, porque Musk mencionó una mayor agilidad y la capacidad del cibercamión para realizar giros cerrados.

