Si bien los implantes médicos se utilizan desde hace mucho tiempo, los investigadores y científicos han tratado de idear implantes más pequeños y eficaces cada año. Con este nuevo chip, los científicos pueden haber conseguido por fin lo que llevan años intentando.

Con un volumen de sólo 0,1 mm3, comparable al de un ácaro del polvo, los investigadores de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad de Columbia creen haber desarrollado el sistema de chip único más pequeño del mundo. ¿Su función? Controlar los procesos corporales mediante ultrasonidos.

