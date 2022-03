Eso que en castellano decimos “le salió el tiro por la culata”, en inglés se dice “he shot himself in the foot”. O sea, “se disparó él mismo en su propio pie”.

Y, según ya muchos importantes analistas de todo el mundo y todas las tendencias, eso es lo que hizo el presidente de Estados Unidos, Joseph Biden, en su febril intento de someter a Rusia a un infierno de sanciones y aislamiento.