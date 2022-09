Un video que muestra como una escultura de la Virgen de la Merced cae, apenas comenzaba la procesión en su honor en Argentina, se ha vuelto viral. La imagen se encontraba sobre una tarima cargada por un grupo de hombres cuando súbitamente cayó al piso donde se hizo pedazos debido al impacto.

El pasado sábado 24 de septiembre se llevaba a cabo uno de los eventos religiosos más importantes de la ciudad de San Justo en Argentina. Al inicio de la procesión de la Virgen de la Merced, la imagen cayó al piso haciéndose pedazos, situación que varios señalaron como una “señal divina”.

“¡Ay, Dios!”, se escuchan los lamentos en el video que se hizo viral. En esas imágenes se puede observar el momento en que los cuatro fieles que la llevan bajan por la escalinata de la iglesia, en dirección a calle Independencia, y la Virgen de la Merced en San Justo, con su hijo en brazos sobre tules y flores blancas, cae de cabeza y se hace trizas.

“Nada de eso”, respondió el obispo de Santa Fe, Sergio Fenoy, ante la consulta sobre una posible “señal divina”. “Solo una fatalidad”, advirtió. “Es la primera vez en la historia que nos pasa algo así”, reconocieron desde la parroquia.

Según contaron medios locales, la figura se cayó porque no estaba atada a la tarima, como en otras ediciones.

Las autoridades eclesiásticas decidieron realizar igual la procesión, a pesar del accidente con la Virgen, pero en vez de la escultura se utilizó una cruz.

¿Qué paso con la escultura?

“No fue posible restaurarla. Es una imagen de cerámica, de unos veinte años, que siempre está en una ermita al lado de la secretaría y se pasea en procesión durante la fiesta patronal y de la localidad. Seguramente no estaba bien sujeta“, le dijo a La Capital el secretario de la iglesia, Juan Alarcón, refiriéndose a que la imagen pudo no haber estado fija lo suficiente a la plataforma de madera donde se lleva en andas la escultura.

La escultura que se rompió este sábado no es la histórica con cabello natural que está sobre el altar. Esa tiene 117 años y fue donada por Mercedes Zavalla de Iriondo, familia fundadora y devota de esta virgen.

A continuación el video de la virgen: