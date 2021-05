La cantante nacional Denise Rosenthal mostró su rechazo tras el show de una pareja de bailarines que se presentó en el programa Got Talent Chile, donde ella ejerce como jurado. La incomodidad de la intérprete se debió a que el espectáculo de los concursantes tocaba la agresión dentro del pololeo.

De hecho, Rosenthal fue la única integrante del jurado que tocó el botón para dar su voto negativo durante la actuación de los participantes.

“Les toqué la cruz porque la decisión artística de romantizar la violencia, me parece que no estoy de acuerdo. No me gusta. Lo digo con todo el amor, el respeto y la admiración”, comenzó Denise al momento de analizar el show de los jóvenes artistas de 28 y 29 años.

Los bailarines Andrea y Jonathan, de La Cisterna, se presentaron como un dúo acrobático, que mezclaba la danza y el circo. Su puesta en escena contaba la historia de una atracción erótica con ciertos niveles de agresividad, que daba paso a un trabajo de suelo y aire.

“Creo que la violencia en el pololeo, la violencia intrafamiliar, las relaciones tóxicas, las relaciones tormentosas son algo que atraviesan a nuestra sociedad transversalmente, profundamente y que traen consigo consecuencias como el femicidio o algunas situaciones que ya no son controlables”, sentenció Rosenthal.

“Si bien creo que hay algo en su propuesta que es erótica y es de una decisión -me imagino-, a mí me parece que no hay que romantizar ese tipo de razonamiento humano”, añadió.

Por su parte, Andrea, quien lleva 10 años trabajando como bailarina, afirmó que su “intención era mostrar todo lo contrario (a la violencia en el pololeo)”. “Cuando empezamos a hacer este número no todo fue totalmente color de rosa. Hubo muchos roces, mucho de no ponernos de acuerdo, peleamos un montón”, dijo.

“Obviamente no desde la violencia, pero sí queríamos demostrar que, aunque no haya un acuerdo completo, a través del amor, la compresión y todo al final se puede lograr sacar adelante algo”, sentenció.

A pesar del voto negativo de la cantante, Luis Gnecco, Sergio Freire y Carolina Arregui sí les dieron uno positivo, por lo que avanzaron en la competencia. “Mi voto es no. Debo ser fiel a lo que a mí me ocurrió. Pero me encanta su química, así que me imagino que ya con los tres votos ya están y forman parte de Got Talent Chile. Así que bienvenidos”, cerró.