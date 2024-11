Sin duda, el traspaso más controversial de las últimas décadas fue el del portugués Luis Figo al Real Madrid proveniente desde el Barcelona. Un fichaje que desató el odio de los hinchas culés hacia su exfigura, quienes le hicieron la vida imposible en su regreso al Camp Nou con la camiseta blanca, creando billetes con su rostro y lanzándole incluso una cabeza de cerdo desde las tribunas.

En los 2000, en España no se hablaba de otra cosa que no fuera el ‘fichaje del siglo’, como se denominó a esta operación que desató un ‘conflicto civil’ en el país, donde se vieron enfrentados catalanes contra madridistas y que significó el nacimiento de una de las personalidades más poderosas del fútbol; Florentino Pérez.

La ‘traición’ de Figo: de capitán a irse al archirrival

En 1995 y con apenas 22 años, Luis Figo se convirtió en nuevo jugador del Barcelona tras un traspaso de casi tres millones de euros, proveniente desde el Sporting de Portugal. El mediapunta arribó al conjunto culé como una estrella y por expresa recomendación del neerlandés Johan Cruyff, entrenador del equipo en ese entonces, y quien no se equivocó con su petición.

Tras cinco temporadas en el cuadro catalán y reconvertido a la posición de extremo derecho, el futbolista luso logró convertir 49 goles y dar 80 asistencias en sus 249 partidos disputados, donde logró levantar dos ligas españolas, dos Copas del Rey, una Recopa de Europa y una Supercopa de Europa. Sus impresionantes números hicieron olvidar por completo la decepción de los hinchas por la marcha del danés Michael Laudrup y su identificación con club lo llevó a convertirse en uno de los capitanes junto al español Josep Guardiola.

Pero sin duda, la campaña 1999-2000 fue una de las más recordadas para Figo. Y es que no sólo destacó en La Liga (nueve goles y cinco asistencias) y Champions League (cinco goles y ocho asistencias), sino que, a nivel internacional, llevó a su selección a las semifinales de la Eurocopa 2000, convirtiéndose en uno de los mejores jugadores del certamen continental.

Remember when Luis Figo scored this at Euro 2000?pic.twitter.com/rc0qpqRHP5 — 90s Football (@90sfootball) June 22, 2024

When Luis Figo faced Turkey @ Euro 2000… pic.twitter.com/zLQoVmX2sl — 90s Football (@90sfootball) June 18, 2024

Su gran temporada en el ‘Barça’ y su irrupción en el torneo de selecciones más grande del ‘Viejo Continente’, hicieron que el futbolista portugués fuera nominado al Balón de Oro 2000 con altas probabilidades de quedárselo. El talentoso atacante era considerado uno de los ídolos del club, la máxima estrella y quien producía la mayor venta de camisetas de la institución, sin embargo, todo cambió de la noche a la mañana.

Mientras Figo se encontraba disputando la Eurocopa, la figura de un tal Florentino Pérez -empresario del área de la construcción- emergía como una alternativa fuerte para quedarse con la presidencia del Real Madrid, el archirrival del Barcelona. Pero, ¿qué tiene que ver esto con Figo? Previo a las votaciones de los socios, el candidato había anunciado públicamente que, en caso de ganar, el ‘7’ del cuadro catalán pasaría a jugar en la ‘Casa Blanca’ por una cifra cercana a los 61 millones de euros en la actualidad.

Además, Florentino aseguró que, si Figo no cumplía con su palabra ni con el precontrato ya firmado, él mismo pagaría de su bolsillo la cuota mensual de todos los socios del elenco ‘merengue’ por un año completo junto con sus visitas al Parque de Atracciones. Una atractiva promesa de campaña que lo llevó a superar al candidato oficialista Lorenzo Sanz y convertirse en el nuevo presidente del ‘Rey de Europa’. A los pocos días, el extremo luso fue presentado como nuevo jugador del Real Madrid.

Lucha de presidentes, el ‘infierno’ del Camp Nou y el Balón de Oro

El 24 de julio del 2000, la ilusión de los pequeños hinchas del Barcelona se destrozó por completo. Figo posaba con la camiseta blanca y el ’10’ en su espalda junto a Florentino Pérez, a quien se le veía con una sonrisa de oreja a oreja y con sus ojos relucientes, sabiéndose el vencedor de una verdadera ‘guerra de candidatos a presidente’.

Su primer intento de quedarse con el sillón presidencial de la ‘Casa Blanca’ había sido cinco años atrás, mismo año (1995) en que el futbolista portugués recaló al conjunto culé. En ese entonces, su contrincante electoral era Ramón Mendoza, un empresario muy cercano a la farándula española. Incluso en esas votaciones, se rumoreaba de que Florentino buscaría fichar a Hristo Stoichkov, Romario o Dennis Bergkamp en caso de resultar electo. Una estrategia que repitió con más ahínco en el 2000.

No obstante, Pérez no ganó y su figura se vio envuelta de acusaciones que lo trataban de “mafiosillo” y de utilizar su empresa privada para realizar llamadas telefónicas presionando a los votantes. En cuanto a Mendoza -el ganador-, no alcanzó a completar ni siquiera un año en el cargo, luego de su renuncia en 1995 por conflictos internos. Fue entonces cuando Lorenzo Sanz pasó a ser el mandamás ‘merengue’ y, dentro de sus políticas, estuvo no convocar a reelecciones en 1997. Una decisión que se llevó la dura crítica de Florentino.

Con un club casi en quiebra y con el fracaso del fichaje del francés Nicolás Anelka (casi 33 millones de euros) a sus espaldas, su estadía como presidente se fortaleció tras contratar a Vicente del Bosque, quien llevó al Real Madrid a ganar la Champions League en las temporadas 97-98 y 99-00. Dos increíbles logros que llevaron a Sanz a adelantar las elecciones para el 2000, quien no contó con la revancha de Pérez y su carta bajo la manga (Luis Figo), que significó un golpe al mercado, al Barcelona y a Sanz.

La mesa estaba servida. Uno de los mejores jugadores del mundo se cambiaba de vereda en España y provocaba una verdadera ‘guerra civil’ en el país. ¿El campo de batalla? El estadio Camp Nou. ¿La fecha? El 21 de octubre del 2000. ¿El acontecimiento? Barcelona contra Real Madrid y la primera visita de Figo al recinto catalán, luego de cambiar de camiseta en el denominado ‘fichaje del siglo’.

La afición ‘Barça’ insistía en que el portugués los había cambiado por un poco más de dinero, por lo que imprimieron unos billetes con la cara de Figo que repartieron en el ingreso al estadio. Pese al triunfo culé (2-0), el resultado terminó siendo anecdótico, ya que la jornada que se vivió en el Camp Nou será recordada como una de las más bochornosas y oscuras del recinto de Barcelona.

Verle con el ’10’ y la camiseta merengue suponía una pesadilla para los aficionados culés. De acuerdo a los archivos de prense de la época, la hinchada local recibió a su antiguo crack con silbidos, abucheos y otros tipos de ruidos que alcanzaron los 112 decibeles, una intensidad que sólo es superada por discotecas, despegues de aviones o el sonido de un taladro. Para más enojo de los fanáticos, el portugués se tapó los oídos al pisar el césped. De ahí en adelante, todo fue hostilidad.

El primer “El Clásico” de Luis Figo como jugador del Real Madrid en el Camp Nou. pic.twitter.com/EJbY28ijQP — MT2 (@madrid_total2) July 24, 2024

La furia de los presentes y el férreo marcaje de un joven Carles Puyol no dejaron jugar a Figo, quien era víctima de toda clase de proyectiles al momento de ejecutar un tiro de esquina o un saque de banda. A tal punto que, en uno de los córners a favor del Real Madrid, una cabeza de un cerdo fue lanzado desde la tribuna. Un espectáculo grotesco y ensordecedor.

“Lo pasó mal. Había estado cinco años en Barcelona, era superprofesional, muy identificado con el club y realmente irse al eterno rival creo que también fue un duro golpe para él. No fue nada fácil, igual que para nosotros”, expresó Abelardo, defensor del conjunto catalán, tras el encuentro.

Pese al ‘infierno’ del Camp Nou, Figo cumplió con todas las expectativas puestas en su fichaje y, aquella temporada, finalizó con 14 goles y 27 asistencias, lo que llevó al jurado del Balón de Oro a elegirlo como el mejor futbolista del año, celebrando este importante galardón en el Santiago Bernabéu con los hinchas del Real Madrid, para aún más rabia de los culés.

Sus últimos años en el Inter de Milán y su reflexión tras retirarse

Luego de obtener el The Best de la FIFA en 2001, dos ligas de España, una Champions League, una Supercopa de Europa, una Copa Intercontinental y dos Supercopas de España, Luis Figo decide marcharse del fútbol español y ponerle punto final al ‘conflicto civil’ que desató su cuestionado fichaje, incorporándose al Inter de Milán en 2005.

En Italia, el extremo portugués logró levantar un total de nueve títulos locales y convertirse en uno de los íconos del club hasta su retiro en 2009, dejando atrás una impecable carrera futbolística marcada por el escándalo de su paso al Real Madrid proveniente del Barcelona. Una polémica que sirvió para inspirar un documental en Netflix llamado ‘El caso Figo: El fichaje del siglo’, que cuenta los detalles de esta operación de Florentino Pérez de la que no se dejó hablar en España por varios años.

“En el Barcelona lo tenía todo, pero piensas: ‘No es que me vaya a un club de segunda’. Si no hubiera sido Real Madrid, quizás, no me hubiera ido. Era un reto, una decisión basada en sentirme valorado, en convencerme de que iba a ser una pieza importantísima. Pudo haber sido una cagada pero no lo fue, gracias a Dios”, reflexionó el luso años más tarde en una entrevista con el portal inglés The Guardian.

Pese a que el pasar de los años ha puesto al representante de Figo, José Veiga, y al actual mandamás de la ‘Casa Blanca’ como los principales responsables del traspaso más controversial de las últimas décadas, el exfutbolista también tuvo tiempo para desmentir aquello y asumir que la decisión corrió por su propia cuenta.

“La decisión la tomé yo. Yo fui el responsable de ello y de mis acciones. Un año después, dejé de trabajar con mi agente por algunas situaciones que surgieron. Dije: ‘Ok. Asumiré la responsabilidad de nuevo. A partir de ahora, tú tienes tu vida y yo tengo la mía”, cerró el luso.

Cabe consignar que, en 2022, la justicia portuguesa decretó prisión para Veiga por estar involucrado en casos de corrupción, tráfico de influencias y por haber participado económicamente en un dudoso negocio de compraventa de acciones en el ámbito internacional.