Este martes 05 de enero el periodista Jean Philippe Cretton dio a conocer una noticia que dejó a muchos sorprendidos: por medio de su cuenta en Instagram, el rostro de Chilevisión publicó una fotografía minutos previos a someterse a una vasectomía, procedimiento quirúrgico breve de esterilización masculina.

“No queremos más críos”, comentó el comunicador sobre la razón por la cual había optado por el tratamiento; decisión que tomó en conjunto con su pareja, la integrante de Me Late Pamela Díaz.

Recordemos que Cretton es padre de Moana (6), fruto de su relación con la diseñadora y fotógrafa María Paz Igualt. Díaz, en tanto, tiene tres hijos: Trinidad (19) y Mateo (13), producto de su matrimonio con el futbolista Manuel Neira; y Pascuala (4), quien nació de su relación con el empresario Fernando Téllez.

Tras conocerse la determinación de Cretton, muchos se preguntaron sobre el procedimiento por el cual había atravesado. Al respecto el urólogo de la Clínica Sanatorio Alemán, Óscar Cifuentes, detalló previamente a BioBioChile que éste consiste en la obstrucción, mediante corte o ligadura, de los conductos deferentes que “son como tubos de tres o cuatro milímetros que llevan los espermios desde los testículos, hasta que se unen al líquido seminal”.

“Se termina eyaculando un semen que no tiene espermatozoides, pero si se mira, no tiene ninguna diferencia”, explicó su colega, el urólogo-andrólogo y profesor asistente de la Facultad de Medicina Clínica Alemana – Universidad del Desarrollo, Francisco Osorio.

La cirugía, que no presenta ningún riesgo mayor, tiene una efectividad de 99,9%, lo que produce que haya riesgo de embarazo en 1 de cada 2.000 pacientes, después de unos tres meses de haberse sometido a la operación. Esto, porque el procedimiento no es automático.

El hombre debe esperar unas 12 semanas para que los espermios restantes en los conductos desaparezcan y aumente la efectividad, período en el que se sugiere que las parejas utilicen un medio anticonceptivo alternativo, pues además del riesgo de embarazo, la cirugía no elimina la posibilidad de contraer una enfermedad de transmisión sexual.

Además, los expertos señalaron que la intervención es reversible en ciertos casos. Esto, mediante “un procedimiento microquirúrgico que se hace con microscopio. Tiene tasas de éxito del 90% cuando se realiza en los primeros 10 años desde que se ejecutó la vasectomía”, indicó Osorio.

Pese a ello, Cifuentes afirmó que “la vasectomía no es una cirugía que hay que estar haciendo y revirtiendo” al antojo del paciente. Esa es la razón, además, por la que recomiendan estar muy seguro al momento de la decisión.

Sobre este último punto, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos señala que esta intervención está recomendada para hombres que se encuentren en las siguientes circunstancias:

1. Tienen una relación y ambos compañeros están de acuerdo en que no quieren tener hijos o que no quieren tener más.

2. Ellos no quieren usar, o no pueden usar, otras formas de control de natalidad.

3. Tienen una relación y un embarazo que sería inseguro para la mujer por problemas de salud.

4. Tienen una relación y uno o ambos compañeros tienen trastornos genéticos que no quieren transmitir.

5. No quiere molestarse teniendo que usar otras formas de control de natalidad durante la actividad sexual.