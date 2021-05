Dos tipos, aparentemente muy distintos, se encuentran por casualidad sentados en la misma banca de una estación ferroviaria, cada uno cargado con todo lo que tiene en ese momento.

Son muy pocas cosas. El primero en llegar, Silvio, sostiene una mochila que contiene elementos como para hacer funcionar una casa; el otro, Nicolás, una caja con una botella de vino, una armónica y, tal vez, algo más.

Alrededor de sus relatos paralelos estos dos hombres -uno se dedica absolutamente a su mamá, el segundo sufre violencia de su mujer-, luego de cortocircuitos al intentar conversar, inician poco a poco grados de confianza y simpatía que los lleva a contar sus vidas.

Entre ambos configuran “Vidas Diferentes, Soledades..?”, título al que la cia. Averismo hoy le agregó “20 años después”, porque su creador considera que su contenido y sentido están vigentes.

“La obra aborda esa sensación de soledad similar que han provocado la pandemia y las cuarentenas, con tanta gente que se encuentra sin poder verse, estando en las mismas o distintas ciudades”, dice el comediante y dramaturgo Marcelo González sobre estos personajes, cuyo perfil define como estar “entre la soledad y el amor”.

Así, el estreno de hace dos décadas, cuya grabación se remastarizó en HD, se exhibirá ahora, a través de una plataforma virtual, después de un minidocumental donde varios invitados comentan su experienia de haberla visto hace 20 años.

Trabas y salidas

¿Cómo surgió tu necesidad de mostrarlo otra vez?

“Un día, a las 3 de la mañana, cuando revisaba material guardado… encontré un cd, un registro perdido, lo puse en el computador… y ¡ sorpresa ! Era esta obra.

“Me acongojó un poco, pero como tiene un final tan bonito, me dije por qué no reponerlo si valora a las personas que queremos y también al extraño, como nos sucede hoy por el encierro.

“¡Pucha, qué ganas haber estado en pandemia cuando el montaje estaba en cartelera y con éxito hace 20 años. Habría ayudado mucho a la gente para ver el sentir y la situación actual”.

En ambos casos la soledad es forzosa…

“Sí. Nos obliga a tratar de manejarlas y entenderlas: en la obra es por una condición social, de familia, de amigos; ahora no podemos juntarnos con normalidad por salud y una ordenanza.

“Y pese a que hoy usamos recursos tecnológicos para comunicarnos… no es lo mismo: un año trabajando desde la casa nos ha permitido encontrar cosas nuevas, pero eso ya no se puede sostener”.

Soledad acompañada

¿Hubo algo específico que te inspiró hace 20 años?

“Todo partió cuando mi abuelita, por enfermedad, se fue a vivir con mi familia. Yo era un estudiante de 21 años y como mis padres trabajaban, tuve que programarme para servirle el almuerzo…

“Me di cuenta que ella no tenía contactos… ni con su pasado. Me hizo ver la ´soledad acompañada` que vivía, como si fuera un adorno en la casa… Similar a la que vivimos hoy por el encierro.

“Pero poco a poco me empezó a contar historias. Tenía mucha nostalgia… Tres veces a la semana conversábamos sobre su pasado, sobre los libros que le gustaban, sin temores.

“Tenía 74 años, murió a los 76. Cuando se enfermó quedó como en un claustro, se nebulizaba dos veces al día… En días malos, más veces. Fue muy triste para mí”.

Pero nada de esto se ve en la obra…

“Sólo como referencia… En la obra hay un hombre casado que está solo y no puede comentar qué le pasa. El otro, está a cargo de su mamá, lo que le impide su pleno desarrollo y libertad.

“Nuestra opera prima sólo tiene una banca como escenografía. Alude a un lugar de encuentro con algo de realismo mágico… Nos presentamos en hogares de ancianos, colegios…

“En la obra trabajamos el stand up con una ligera intelectualidad teatral. La comedia y la congoja. Una vez actuamos en Huechuraba ante 3.500 personas que no es de teatro y la conexión fue total. Me tocó el corazón, me hizo reír, nos decían”.