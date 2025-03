Foreigner se despedirá de fans chilenos con su vocalista original: revisa precios y coordenadas

La legendaria banda británico-estadounidense Foreigner llegará a Chile en su gira de despedida, con la participación del vocalista original Lou Gramm, presentando un show de éxitos en el Movistar Arena el 7 de mayo. Celebrando más de 45 años de trayectoria y éxitos como "I Want to Know What Love Is", que recientemente superó mil millones de reproducciones en Spotify, Foreigner promete un espectáculo único con temas emblemáticos como "Cold as Ice" y "Juke Box Hero". Las entradas estarán en preventa exclusiva el 10 y 11 de marzo, con precios que van desde $35.325 a $148.365, siendo esta su única presentación en el país.

La banda británico-estadounidense Foreigner arribará a Chile en el marco de su gira de despedida de los escenarios, instancia donde destaca la presencia del vocalista original del grupo, Lou Gramm.

Con un legado de más de 45 años y más de 80 millones de discos vendidos, la formación dirá adiós con un show de grandes éxitos que tendrá lugar en Movistar Arena el próximo 7 de mayo.

El reencuentro con fans locales se concretará a casi cuatro décadas del lanzamiento de su canción más popular, “I Want to Know What Love Is”, que el 30 de enero pasado superó los mil millones de reproducciones en Spotify.

Se trata de la primera canción de la banda en lograr este hito, y la número 883 en alcanzar esta marca en la plataforma.

Temas como “Cold as Ice”, “Juke Box Hero” y “Waiting for a Girl Like You” también serán parte de la cita, que por el momento se anuncia como la única presentación del grupo en el país.

Foreigner en Chile: entradas y precios

Las entradas para ver a Foreigner en Chile tendrán una preventa exclusiva el lunes 10 y martes 11 de marzo desde las 11:00 horas, con un 20% de descuento para clientes del banco Scotia.

La venta general, por su parte, comenzará el miércoles 12 de marzo a las 11:01 horas a través del sistema Puntoticket.

En modalidad venta general, los precios fluctúan entre los $148.365 (Diamante) y los (35.325 (Tribuna), incluyendo en respectivo cargo por servicio.