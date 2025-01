Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

El vocalista de Los Rolling Stones, Mick Jagger, lamentó la muerte de Marianne Faithfull, su ex pareja y considerada "musa" de la banda. La actriz y cantante inspiró canciones como "Let\'s Spend the Night Together" y "Wild Horses", e incluso coescribió "Sister Morphine".