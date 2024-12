Paul McCartney y Ringo Starr se reunieron en el cierre en Londres de la gira \'Got Back Tour\', donde interpretaron temas emblemáticos de The Beatles como \'Helter Skelter\' y \'Sgt Pepper\'s Lonely Hearts Club Band\'. El legendario batería de 84 años se unió a McCartney en el Estadio O2, junto a otras leyendas como Ronnie Wood de The Rolling Stones. El evento marcó el final de la gira de McCartney, de 82 años, que también celebró recuperando su icónico bajo Hofner 500/1. Ringo agradeció a la audiencia y recordó momentos anteriores en los que ambos artistas habían tocado juntos, demostrando una vez más su legado en la historia de la música.

Los ex Beatle Paul McCartney y Ringo Starr se reunieron en el cierre en Londres de la gira ‘Got Back Tour’, la misma que trajo a McCartney a Chile en octubre pasado.

El reencuentro tuvo lugar en el Estadio O2, donde una multitud estalló en gritos y aplausos al ver ingresar al legendario batería de 84 años.

Juntos se lanzaron a interpretar algunos de los temas más conocidos de The Beatles, como ‘Helter Skelter’ y ‘Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band’.

Paul McCartney closed his Got Back tour last night in London. Ringo Starr joined him on stage to play Sgt. Pepper and Helter Skelter. pic.twitter.com/5aVqqUcZXQ — 🎸 Rock History 🎸 (@historyrock_) December 20, 2024

El concierto del jueves puso el punto y final a la gira de McCartney, de 82 años, y para celebrarlo, el artista también disfrutó de la compañía de otras leyendas como Ronnie Wood, guitarrista de The Rolling Stones.

Con el ´stone’ a las seis cuerdas, McCartney desempolvó no solo otro clásico de The Beatles como ‘Get Back’, sino también su icónico bajo Hofner 500/1, robado en 1972 y que recuperó a principios de este año.

“He pasado una noche fantástica y los quiero a todos”, dijo Ringo al despedirse de una audiencia entregada a la leyenda de los dos únicos supervivientes de los cuatro fantásticos de Liverpool.

No era, no obstante, la primera vez desde el final de The Beatles en 1970 que ambos artistas tocaban juntos. McCartney acompañó a Starr cuando el batería entró en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2015, y le volvió a subir al escenario en gira de 2019 ‘Freshen up’.