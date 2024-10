Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Linkin Park estrenó "Over Each Other", su nuevo sencillo y adelanto de su próximo álbum "From Zero" con la nueva vocalista Emily Armstrong. El videoclip fue dirigido por Joe Hahn y muestra a Armstrong en un accidente automovilístico con su pareja. El álbum debutará el 15 de noviembre e incluye temas como "Heavy Is The Crown", "The Emptiness Machine" y ahora "Over Each Other".