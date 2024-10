Este viernes, la cantante estadounidense Beyoncé dará su apoyo a la candidatura de la vicepresidenta de EE.UU, Kamala Harris, durante un evento que se realizará en Houston, Texas, ciudad natal de la artista.

A poco más de una semana de las elecciones en el país anglosajón, la artista concretará su apoyo luego que Harris usara como himno de campaña la canción ‘Freedom’ (“Libertad”), uno de sus hits. De acuerdo a medios estadounidenses, Beyoncé interpretará hoy el tema en el escenario.

La madre de Beyoncé, Tina Knowles, aparece ya como una de las figuras confirmadas para el mitin, junto al ícono de la música country Willie Nelson.

La artista autorizó el uso de la canción a la campaña de la vicepresidenta a finales de julio y, desde entonces, la demócrata lo ha usado para marcar el inicio y el final de sus eventos.

‘Freedom’ forma parte de ‘Lemonade’, un álbum que rompió esquemas cuando fue prestado en 2016 por la combinación de estilos narrativos audiovisuales, con unas canciones en las que explora temas autobiográficos.

La letra, que hace un guiño a la canción ‘Wade in the Water’, un himno de la resistencia de las personas que fueron esclavizadas en EE.UU., habla sobre la libertad y, en particular, sobre lo que esa palabra significa para los afromaericanos.

Beyoncé y su apoyo a Kamala Harris

El espaldarazo de Beyoncé a la campaña llegaría tras una racha de apoyo de reconocidos artistas al partido, entre ellos la cantante pop Taylor Swift y el rapero Eminem.

Aunque Texas no es considerado un estado clave, los demócratas han decidido invertir tiempo y dinero en la región en el último mes.

El partido tiene las esperanzas de aprovecharse de la ventaja del candidato demócrata Colin Allred en la ajustada carrera para arrebatarle el escaño al senador republicano Ted Cruz y para demostrar que pueden acabar con el control político que los republicanos tienen sobre el estado.

En las encuestas, Harris ha puntuado por debajo de Trump en Texas, con un promedio del 46% del apoyo frente a un 53 % del expresidente (2017-2021) y candidato republicano Donald Trump, según datos del agregador de encuestas FiveThirtyEight.