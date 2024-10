El reguetonero cubano José Manuel Carbajal Zaldívar, conocido como ‘El Taiger’, falleció este jueves a los 37 años tras haber permanecido siete días en estado crítico en el Jackson Memorial Hospital de Miami (EE.UU.).

Su fallecimiento se produjo a consecuencia del disparo que recibió en la cabeza el pasado 3 de octubre. El artista fue encontrado herido de bala en la parte trasera de una camioneta en una zona del vecindario de Allapattah.

Desde entonces había estado ingresado en la unidad de trauma del citado hospital, donde, a pesar de los esfuerzos médicos, murió hoy, informó en un comunicado su equipo.

La noticia de su fallecimiento ha generado una ola de reacciones en el mundo artístico, tanto en Cuba como en Miami. Artistas como El Micha, Seidy La Niña y Alex Duvall expresaron su tristeza a través de emotivos mensajes en redes sociales, recordando a ‘El Taiger’ como un amigo y colega cercano.

“Así siempre te voy a recordar, viejo amigo, que triste, mi herma, que triste,” escribió El Micha en su cuenta de Instagram.

Duvall, por su parte, compartió una foto con El Taiger: “Te nos fuiste rápido, gordo, tu música no se olvidará; conmoviste y uniste a los cubanos en el mundo entero”, escribió.

También se pronunciaron figuras del ámbito cultural como el trovador Carlos Varela y la actriz Yuliet Cruz Delgado, quienes destacaron el legado musical y cultural que deja el artista en la música urbana cubana.

“Que Dios te guarde y tu mamá te dé un abrazo de paz. Luz para ti. A los artistas se les despide con un gran aplauso”, escribió Cruz Delgado.

Durante su hospitalización, El Taiger movilizó a los cubanos dentro y fuera de la isla, inspirando vigilias y rezos católicos y de otras religiones, incluyendo la yoruba.

En las redes sociales, la etiqueta #FuerzaTaiger se convirtió en tendencia, demostrando la magnitud de su influencia y el cariño que le tenían en su país natal.

El Departamento de Policía de Miami continúa la investigación para esclarecer el ataque contra el cantante.

Las autoridades policiales han identificado a Damián Valdez-Galloso, alias ‘El Narra’, como una persona de interés en el caso y han ofrecido una recompensa de 5.000 dólares por información que conduzca a su captura.

and it’s official, el taiger died. i’m so sad, one of my favorite cuban artists 🙁 pic.twitter.com/OflwVaYXhK

— grace ♡ | jarah homecoming (@LIVYSVAMP) October 10, 2024