Jin, el mayor de los miembros del popular grupo de k-pop, BTS, se convirtió este miércoles en el primer integrante de la banda en completar el servicio militar obligatorio de Corea del Sur.

El ansiado momento para muchos de los seguidores del grupo se ha producido hacia las 9:00 hora local (0:00 GMT), cuando Jin abandonó el cuartel de la Quinta División de Infantería del Ejército de Tierra en Yeoncheon, unos 60 kilómetros al norte de Seúl.

En el exterior fue recibido con calidez por cinco de sus compañeros en BTS: RM, Jimin, J-Hope, V y Jungkook, que también están realizando el servicio militar y que solicitaron un permiso para poder reunirse hoy con él y celebrar.

Tras entregarle a Jin un ramo de flores, RM, líder de la banda y actualmente integrante en una banda militar, tocó con un saxofón un fragmento de ‘Dynamite’, uno de los éxitos del grupo, a modo de celebración.

El único miembro ausente fue Suga, que se encuentra haciendo una prestación social sustitutiva debido a la grave lesión que sufrió hace años en un hombro.

Jin, de 31 años, saludó después a los medios congregados en la zona desde la lejanía y se subió a una furgoneta junto a sus compañeros.

El cantante, cuyo verdadero nombre es Kim Seok-jin, ha servido durante 18 meses en el citado cuartel, donde ha sido instructor en el centro de entrenamiento de reclutas.

Está previsto que Jin mantenga encuentros con miembros del ARMY, el grupo de seguidores de la banda, mañana en Seúl coincidiendo con BTS Festa, el evento anual que se celebra en junio de cada año para conmemorar la fundación del conjunto.

El siguiente miembro de BTS que tiene previsto concluir el servicio militar, obligatorio para todos los varones hábiles en Corea del Sur, es J-Hope, que debería terminarlo en octubre.

Se espera que BTS retorne a la actividad como septeto en 2025, cuando todos sus integrantes hayan cumplido con sus servicios castrenses obligatorios.

