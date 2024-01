Vesta Lugg liberó "Muy Mucho", su primer álbum de estudio. “El disco se llama así porque toda mi vida he escuchado eso; el que mis ideas son mucho, mis opciones son mucho, que 'calladita me veo más bonita'", comentó.

La cantante e influencer Vesta Lugg publicó su primer álbum, “Muy Mucho”, una placa que reúne sus sencillos ya publicados junto a canciones inéditas y una que otra colaboración.

“El disco se llama Muy Mucho porque toda mi vida he escuchado eso; el que mis ideas son mucho, mis opciones son mucho, que ‘calladita me veo más bonita’, el que mi forma de expresarme es mucho”, explicó Vesta. “Fue mi proceso personal para sanar esos espacios dentro de mí para no enjuiciarme”, añadió.

El LP -que a su vez se presenta como una reflexión sobre “la última experiencia de amor y desamor de Vesta Lugg”- llega de la mano del videoclip de “Paracetamol”, un dueto con Loyaltty donde unen sus voces en un combo de pop, trap y electrónica.

“Muy Mucho”, en definitiva, corona 10 años de trabajo musical desde su lejano primer single, “Problem Child” “Los fans me han visto crecer, equivocarme, aprender, enamorarme y desenamorarme en los tres años que hemos estado trabajando este disco”, comentó la voz de “Brígida” y “Pastel”.

“Ha sido un proceso de encontrar el sonido correcto y también de probar sonidos que no han sido correctos para mí. Ese recorrido se nota en el disco y es un poco también la magia de crecer artísticamente y personalmente, de forma personal y pública para poder conectar con otros seres humanos a través de esa experiencia”, dijo.

Para la portada del álbum, Vesta hizo un guiño a su comentada vestimenta durante la última gala del Festival de Viña del Mar, donde asistió sólo con ropa interior. La idea, tal como explicó después, era concientizar sobre la contaminación que produce la industria de la moda al medioambiente.

La artista volvió a utilizar la lencería para la fotografía principal de la carátula, donde se ve de espalda y de frente sin mostrar su rostro. En uno de sus glúteos, con letras en plumón negro, se lee el nombre de la cantante.

Aquel no es el único guiño biográfico de “Muy Mucho”. En “Pastel”, por ejemplo, no tuvo reparos para desclasificar lo que le dijo su pareja de entonces, el futbolista Pablo Galdámez, al ver su outfit para la gala festivalera.

“Y ven por la tetera, se hizo larga la espera / Pa contarles del culiao que pidió que me vistiera / La noche que desfilé en calzón por la pasarela / Y salí en televisión”, canta Lugg.

El flamenco, la electrónica, la música urbana y hasta el folk confluyen en el álbum, que en total suma 11 canciones. Además de Loyaltty, el disco cuenta con colaboraciones de Pablito Pesadilla, Cris Melej y Yami Safdie.