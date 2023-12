El artista puertorriqueño Bad Bunny entregó este sábado por cuarta ocasión, junto a su Fundación Good Bunny, artículos e instrumentos de música, deporte y pintura a miles de niños y jóvenes de Puerto Rico, para celebrar Navidad.

El Centro de Convenciones de Puerto Rico en San Juan fue el lugar del evento ‘Bonita Tradición’, donde Benito Antonio Martínez -Bad Bunny- repartió instrumentos musicales como teclados, guitarras y timbales, equipo deportivo como guantes de boxeo, pelotas y bates, y material de arte como libretas de dibujo, lienzos y pinceles.

Hasta allí, miles de personas de todas partes de la isla esperaron pacientemente, incluso, desde la noche del viernes, a que uno de los artistas más aclamados, seguidos y escuchados en el mundo les entregara alguno de los tantos detalles.

Así, Bad Bunny, ataviado de un abrigo negro, vaqueros y tenis, saludó primero a los niños con discapacidades especiales, con abrazos y compartió emotivos momentos.

Un joven, también con discapacidad especial, que tuvo la oportunidad de conocer al ‘Conejo Malo’ fue Kevin Canales, quien llegó hasta el recinto capitalino junto a su madre, María Rosado, y su sobrina Ordianis Torres, de 11 años.

“Estaba loco por conocerlo en persona”, resaltó Canales a EFE tras recibir un piano de parte del famoso artista.

“Yo soy fanático de él. Me llevé un piano y mi hermana también, y la nena un canasto“, detalló el joven sobre los detalles que obtuvieron en la actividad.

Otros artistas puertorriqueños que se esperaba que acompañaran a Bad Bunny en el evento eran Arcángel, Young Miko y Dei V.

“Nos llena de alegría celebrar una vez más con la entrega de regalos para apoyar sueños en nuestros niños y nuestra juventud”, dijo José ‘Che Juan’ Torres, director de la Fundación Good Bunny, en un comunicado de prensa.

“También, nos crea mucha ilusión estar presentes para regalar momentos de alegría y promover la unidad familiar con este evento. Queremos rescatar ese amor por la cultura y las tradiciones navideñas boricuas, que son tan hermosas y especiales”, agregó.

Bad Bunny has a sweet interaction with a fan at his Good Bunny Foundation event in Puerto Rico. pic.twitter.com/9nkvGwSNS6

— Pop Crave (@PopCrave) December 23, 2023