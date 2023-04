Dos bandas grandes del metal agendaron este miércoles, cada una por separado, sus respectivos regresos a Chile. Hablamos de Ghost y Manowar, que se reencontrarán con sus fans locales en Movistar Arena y el Teatro Teletón, respectivamente.

En el caso de Ghost, se tratará del show en solitario más grande que hayan ofrecido en el país hasta la fecha: se espera que lleguen alrededor de 15 mil personas al escenario colindante al Parque O’Higgins.

El recital quedó agendado para el 27 de septiembre, con entradas que se pondrán a la venta a través del sistema Puntoticket desde el mediodía del 6 de abril. Los precios de los tickets fluctuarán entre los $54.100 (Platea Baja) y los $34.500 (Tribuna).

Manowar, por su parte, volverá al país tras 13 años de ausencia, con Joey DeMaio y Eric Adams encabezando la alineación.

En Chile, los oriundos de Nueva York se presentarán el martes 26 de septiembre en el Teatro Teletón, con tickets que van desde los $53.000 (Cancha) a los $49.000 (Platea). La venta comenzará el jueves 6 de abril al mediodía a través del sistema Eventrid.

“Los fanáticos han estado esperando ansiosamente este momento, ¡y nosotros también! Estamos encantados de regresar a Sudamérica y haremos de estos espectáculos la experiencia inolvidable que merecen nuestros fans”, comentó Joey DeMaio.

Actualmente, Manowar se encuentra realizando la gira “Crushing The Enemies of Metal”, donde celebran 40 años de carrera y el aniversario de seis de sus álbumes: Battle Hymns, Fighting The World, The Triumph of Steel, Warriors Of The World, Gods of War y The Lord of Steel.

Recientemente, la banda anunció a Michael Angelo Batio (Nitro, Holland, Jim Gillette y C4) como su nuevo guitarrista.