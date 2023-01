La semana pasada, un intrigante video de los hermanos Abel y Camilo Zicavo, el dúo que hoy integra Plumas, se hizo viral en redes sociales. En la secuencia, de más de un minuto de duración, ambos mantenían una conversación "tratando de no decir nada", para ver cuál era la reacción de los internautas y los bots. El resultado fue un éxito: les sirvió de vitrina para presentar en sociedad su nuevo EP, “Sobre el júbilo y la pena”.

“Este es un video aclaratorio a propósito de lo sucedido en estos últimos días… No solemos pescar este tipo de situaciones, pero hemos querido salir a aclarar y desmentir sobre todo lo que ha circulado… Nosotros estamos bien”, decían la semana pasada, en un video difundido en redes y con voces temblorosas, Abel y Camilo Zicavo, el dúo de detrás de Plumas, desatando una ola de interrogantes que hizo que la secuencia se hiciera viral durante días. ¿Qué es lo que los hermanos Zicavo debían aclarar con tanta premura?

La duda mutó rápidamente en incertidumbre: a pesar del minuto 10 segundos de duración, la dupla en ningún momento aclaraba a qué se refería, y cuál era aquella engorrosa situación que los acongojaba. Notas periodísticas se publicaron al respecto, el nombre de los Zicavo se hizo Trending Topic, y el video no paró de circular. En resumidas cuentas, se trataba de una estrategia ligada directamente a la temática de su último sencillo, “Bot”, parte del recién estrenado EP “Sobre el júbilo y la pena”, segundo trabajo discográfico de Plumas.

“Nosotros lo miramos como una humorada. Dijimos: hueviémos con esto, porque venimos con esta conversación sobre los bots, y empezamos a intelectualizar y decir que el terreno fértil de los bots es el cahuín, y esto está institucionalizado en todas partes. Dijimos: puede que les importe a los medios, y a la gente, el cahuín más que el lanzamiento de una canción, entonces aferrémonos de eso y probémoslo, tratando de no decir nada, y veamos si se puede hacer una noticia de la nada. Y sí, efectivamente”, reflexiona Abel Zicavo en diálogo con BioBioChile.

“Puedes vender humo, y puede ser más importante que meses de trabajo en un disco. Es decadente y medio lamentable, pero es un poco el estado de las cosas. Queríamos mover el avispero también: decir esto es lo que creemos de los bots, esto es lo que nos pasa con los bots, movámoslos un poquito para ver si salen. Y salieron y ahí están”, añade.

En “Bot”, Plumas homenajea con ironía y estrofas punzantes la figura del bot de redes sociales, un personaje ineludible para entender la sociedad digitalizada de estos últimos años, y también algunas de sus reacciones más iracundas. El videoclip, repleto de referencias a las películas de Stanley Kubrick, estuvo a cargo de la cineasta Rocío Huerta.

“Rocío hizo un trabajo bien interesante con el mundo temático de la canción, pero también con las referencias sonoras, por una parte entre Simon and Garfunkel y The Turtles, y The Beach Boys, pero también la decadencia de algunas canciones de Joaquín Sabina al respecto. Intentamos meter todo eso a la juguera y hacer una canción como de cabaret”, cuenta.

Las cinco pistas de “Sobre el júbilo y la pena” son publicadas a más de un año del lanzamiento de “Plumas” (2021), disco debut del dúo que en abril pasado oficializó su salida de Moral Distraída, banda con la que obtuvieron un amplio reconocimiento a fines de la década pasada.

“Nosotros veníamos dándole vuelta hace tiempo a que el bot debía tener una canción. Es un personaje político a nivel global, al menos a nivel occidental, demasiado relevante en los últimos años, y muy posicionado en procesos políticos en EE.UU, en España, en Chile en los últimos años. Un personaje con mucha influencia, que después deja de ser este robot y se convierte en la caracterización política de un cierto sector.. . Al principio fue una parodia, pero después comenzamos a decir lo que pensamos: ‘No eres políticamente incorrecto, eres un imbécil"”, reflexiona Zicavo.

Acostumbrados a lidiar con la presión mediática desde hace ya varios años (la ministra Camila Vallejo y la cantante Denise Rosenthal son parejas de Abel y Camilo, respectivamente), para Plumas abordar la cuestión digital fue un movimiento casi natural.

“Hay que intentar abandonar el celular lo más que uno pueda, en las redes. Uno hace demasiada vida a través del celular, y para los espacios de diversión o de ocio uno debiese abandonarlo lo más posible. Si vas a un concierto, o a un carrete, mejor guarda el celular. ¿Para qué filmar videos que uno no va a ver jamás?”, cuenta Abel, quien mantiene una relación ambivalente con las redes.

“Nosotros empezamos con el auge de las redes. Cuando partimos con Moral Distraída, fuimos una de las primeras bandas que ocupaban duro y parejo el Facebook, que era lo que había. Nosotros fuimos a la par con el crecimiento de las redes, adecuándonos y viendo qué ocurría”, recuerda sobre sus primeros años como músico.

Por ahora, Plumas ya avizora la grabación de un segundo EP, al mismo tiempo en que alistan su presentación en el festival Lollapalooza Chile de marzo próximo.

“Queremos mostrar un show potente, con nuestros colaboradores, con Angelo Pierattini (productor de “Sobre el júbilo y la pena”), con Pedropiedra, llevar una banda grande, con cuerdas, y hacer un show importante. También estamos empezando a mirar a Argentina, a España, con ganas de vincularnos”, sostiene.