Este viernes se conoció que Matt Shultz, vocalista de la banda estadounidente ‘Cage the Elephant’ fue arrestado por posesión ilegal de armas. El cantante ganador del Grammy fue detenido en Nueva York el jueves por la noche, según informa Daily Mail.

La detención se efectuó luego de que la policía neoyorkina descubriera que Schultz, de 29 años, portaba 2 armas de fuego en el hotel Bowery, donde se estaba hospedando esta semana.

Además, reportaron que ambos objetos estaban cargados y que ninguno de ellos contaba con una licencia para portarlos, como es ley en el país norteamericano.

Según detalla el medio, todo ocurrió porque un empleado del hotel vio al cantante armado ingresando al baño público del primer piso del recinto de hospedaje el miércoles por la noche. Fue entonces que decidió llamar a la policía, que se presentó a la mañana siguiente para inspeccionar la habitación.

Allí encontraron una Sig Sauer y una Smith & Wesson en posesión de Shultz, que debió pasar la noche en la comisaría 9 de Manhattan. Por el momento, ni el cantante ni la respectiva banda se han referido al asunto.

Si bien los hechos ocurrieron la mañana del jueves, no fue hasta ahora que Daily Mail dio con la información, que se difundió acompañada de fotos, que ahora circulan en Twitter, y un video donde se puede ver como los policías escoltan a Matt Shultz.

Si bien, ‘Cage the Elephant’ se formó en 2006, no fue hasta casi 10 años después que ganaron mayor reconocimiento, cuando fueron premiados con un Grammy al mejor álbum de rock en 2016 por ‘Tell Me I’m Pretty’ y otro en 2019 por ‘Social Cues’.

El grupo de rock alternativo incluso se ha presentado en Chile en diversas ocasiones, la primera en 2014. De hecho, en 2020 formaban parte del lineup del Lollapalooza Chile, que finalmente fue cancelado por la pandemia de Covid-19.