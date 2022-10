Un 5 de octubre, pero de 1962, se estrenó la icónica canción del grupo originario de Liverpool, cuyo éxito fue rotundo y pavimentó su carrera musical con melodías que siguen vigentes hasta hoy. En sus inicios ninguna discográfica quiso trabajar con la banda británica, no obstante, un productor los invitó a grabar 'Love Me Do', sin presagiar que se convertiría en todo un fenómeno.

Hace exactamente 60 años, se estrenó la canción Love Me Do, uno de los grandes éxitos musicales de la banda The Beatles, que alcanzó el número 17 en las listas británicas y lanzó al estrellato a los cuatro jóvenes originarios de Liverpool.

La icónica melodía fue compuesta en 1958 por John Lennon y Paul McCartney, quienes acostumbraban a improvisar en el salón de McCartney. Con el paso del tiempo sumaron a dos nuevos integrantes, Stuart Sutcliffe y Pete Best, y en agosto de 1960 concibieron el actual nombre con el que el mundo los conoce.

Rock and roll en San Pauli

Se sumergieron en la joven escena de la “música beat” de Liverpool y acabaron llegando a Hamburgo. El rocanrol estaba muy de moda en las calles del barrio de ocio de San Pauli, por lo que los salvajes chicos de Liverpool se convirtieron rápidamente en tendencia. Tras dos meses trasnochando, fueron expulsados de Alemania. Solo Stuart Sutcliffe permaneció en Hamburgo, donde murió inesperadamente en abril de 1962.

Los Beatles continuaron como cuarteto y tras su regreso a Liverpool, se hicieron cada vez más conocidos. Se convirtieron en la banda habitual del Cavern Club, un pub de moda. Pasaron temporadas en Hamburgo, donde grabaron sus primeros sencillos como banda de apoyo, incluida la canción “My Bonnie” junto al cantante Tony Sheridan.

“Nunca has oído hablar de ellos”

En otoño de 1961, un joven entró en la tienda de discos de un tal Brian Epstein, en Liverpool, y preguntó por un disco grabado en Alemania llamado “My Bonnie”. El vendedor de discos, de 27 años, sacudió la cabeza: “¿De quién es?”, preguntó. “Probablemente, nunca hayas oído hablar de ellos. Se llaman Los Beatles”, respondió el joven. Aunque el álbum era, en realidad, el debut de Sheridan y en el apartado de intérpretes aparecían Tony Sheridan & The Beat Brothers.

A Epstein, le picó la curiosidad y asistió a un concierto de Los Beatles en el Cavern Club. Al principio, el lugar le pareció terrible. Quiso marcharse, pero estaba tan entusiasmado con Los Beatles que les ofreció ser su mánager. Los chicos confiaron en el hombre, “parecía capaz y rico”, recordaría más tarde John Lennon. Epstein se puso manos a la obra.

Comienzos difíciles de The Beatles

Bombardeó a las principales compañías discográficas británicas con cartas y grabaciones del grupo, al principio sin éxito. Pero, entonces, la gran discográfica EMI se puso en contacto con ellos y quiso ver a la banda tocar en Londres.

El productor George Martin escuchó todo amablemente, aunque al principio no reaccionó. Otra vez les tocó tener paciencia a los jóvenes músicos. Hasta que, finalmente, a finales de julio de 1962, firmaron el ansiado contrato discográfico con Parlophone, filial de EMI. Poco antes, John, Paul y George habían echado de la banda a su batería Pete Best e integrado a Ringo Starr como nuevo miembro.

El 11 de septiembre entraron en el estudio para grabar “Love Me Do”. Necesitaron diecisiete tomas y grabaron más canciones, incluyendo la posterior cara B “P.S. I Love You”. El single tuvo un éxito moderado, llegando al número 17 de las listas de éxitos. Sin embargo, Martin no se equivocó y también la tenacidad de Epstein dio sus frutos. El siguiente sencillo, “Please Please Me”, alcanzó el número 1 en las listas británicas el 16 de febrero de 1963. Y el resto es historia de la música pop.