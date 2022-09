A través de redes sociales, la banda Soilwork confirmó el fallecimiento del guitarrista David Andersson a los 47 años. De acuerdo a lo publicado por el grupo, el artista habría fallecido producto del “alcohol y las enfermedades mentales”.

“Lamentablemente el alcohol y las enfermedades mentales nos lo quitó de nuestras vidas. Lo extrañamos mucho y seguiremos con el legado musical que él era parte”, dedicaron desde las redes sociales de Soilwork.

El anuncio llegó a través de un texto publicado en imágenes de un fondo negro con letras blancas, donde puntualizaron que Andersson “era un hombre único y brillante en muchas formas. Fue nuestro guitarrista por más de 10 años y tuvo un gran impacto e camino de Soilwork”.

Asimismo, añadieron que “estaremos siempre agradecidos por el tiempo que pasamos contigo y las buenas risas. Gracias Dr. Dave. Te veremos del otro lado”.

De igual forma, la banda pidió “respetar la privacidad de la familia y amigos de Dave en estos trágicos momentos”.

La banda Soilwork es conocida en el género de Death metal melódico. Originarios de Helsingborg, Suecia, el grupo se formó en 1995 por Björn Strid y Peter Wichers. Sin embargo, Andersson no se unió al grupo hasta 2012, donde estuvo vigente hasta su deceso.

Hace tan solo cuatro días atrás, el grupo fue nominado a Mejor Video Musical para los LA Music Video Awards, por su trabajo hecho en Övergivenheten.

The music video for 'Övergivenheten' is running for best metal music video at @LAMusicVideoAwa ✌🏻

You can vote here: https://t.co/DQ6BR8QzmP#Soilwork #Övergivenheten #SoilworkBand #HeavyMetal #MelodicDeathMetal #NuclearBlastRecords pic.twitter.com/a0Tck7lwPG

— Soilwork (@Soilwork) September 10, 2022