En total serán tres los conciertos que la banda uruguaya Cuarteto de Nos ofrecerá en Chile en el marco de su -literalmente- enigmático último disco: “Lámina once” (2022), un álbum conceptual que reflexiona sobre la vida contemporánea, los algoritmos, las rutinas adquiridas, las avalanchas de información y la inseguridad y ansiedad que estas generan.

“Estamos agradecidos por la rápida venta de entradas. Es algo que nos ha pasado, por suerte, en toda Latinoamérica: un crecimiento constante de la banda”, comenta a BioBioChile su guitarrista y vocalista, Roberto Musso.

El colectivo uruguayo ya agotó los tickets de sus dos shows en el Teatro Coliseo de Santiago (6 y 7 de agosto), mientras que la fecha en el Trotamundos Terraza de Quilpué están a punto de correr la misma suerte. La banda local Palma teloneará en la capital.

“Después de la pandemia, como banda nos encontramos en el momento con más convocatoria. Estamos con mucho orgullo, presentando canciones nuevas”, agrega sobre “Lámina once”, un ambicioso proyecto que le ha valido elogios en el continente.

“Flan”, “Chivo expiatorio”, “Cinturón gris”, “Fiesta en lo del Dr. Hermes”, “Frankenstein Posmo”, “La Ciudad sin alma”, “Maldito show” y “Rorschach” son las 8 canciones del álbum que contó con la colaboración del ex Cale 13 Eduardo Cabra (Visitante) y Héctor Castillo, antiguos aliados del Cuarteto en “Jueves”, su anterior disco.

(P): El lanzamiento de “Lámina Once”, producción con énfasis en las sombras de las sociedades contemporáneas, coincide con una coyuntura política álgida en varios países de Latinoamérica. ¿Cómo palpas la relación del álbum y su contexto histórico?

(R): Siempre, cuando me gusta escribir canciones, no puedo ignorar el contexto en el que las escribo. Son canciones en las que el público joven empatiza, en este momento, de la juventud latinoamericana actual, en todos sus ámbitos. En esa polarización que se ha ido incentivando: en llevar las cosas a los extremos, que me parece que la pandemia exacerbó más. Esa abolición de los grises y siempre estar teniendo que elegir.

(P): ¿Cuáles fueron las referencias artísticas de “Lámina once”?

(R): Fueron varias puntas. A nivel lírico, esta temática que te decía (la contemporaneídad y los extremos). A nivel musical, nos pareció interesante volver a trabajar con Visitante y Héctor Castillo, porque habían canciones que necesitaban de un tratamiento de rock más indie, y otras que exigían vocación más rítmica. En el arte gráfico, las láminas del test de Rorschach me parecía algo interesantísimo, y a nivel visual quería que cada canción fuese una lámina de un “Test del Cuarteto”.

(P) ¿Se sienten parte de una tradición de amistad cultural entre Chile y Uruguay?

(R): Sí, el nexo que tenemos con Chile lo veo muy fuerte, y el sentir general del uruguayo hacia el artista chileno es de mucho respeto y conocimiento, a la par de Argentina que está más cerca. Sentimos una deuda tremenda con nuestros fans de Chile, porque hemos ido muchas menos veces de las que debimos haber ido. Los últimos shows en el Teatro Nescafé fueron increíbles. Esta es la primera vez que vamos fuera de Santiago, a Quilpué. Los números hablan por sí solos, como se dice (risas).

(P): Hay un hálito muy futbolero en el público del Cuarteto de Nos: es pasional e incondicional como una barra. ¿Cuál crees que es el origen?

(R): Jajaj, el uruguayo es tan futbolero como el chileno. Se vive con una intensidad gigante. Es cierto: estar tocando en un concierto del Cuarteto y ver al público que está cantando las canciones durante hora y media, y que se sepan las letras mejor que yo, incluso. Es como el aliento de una barra brava cantando. Es un público que siento que nos quiere muchísimo. Me parece que el público siente agradecimiento de tener una banda cercana, porque tocamos mucho y vamos, cuando podemos, a ciudades más chicas que no son capitales. No está tan planteada la frontera entre el artista y su público, nos ven como pares y muy cercanos. A mí me siguen impresionando los tatuajes de frases (de canciones) del Cuarteto, cuando se las tatúan en la piel. Es algo muy fuerte lo que se vive con el público nuestro.