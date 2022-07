Todo indica que la banda estadounidense Rage Against The Machine se acerca a Chile. Luego que el periodista brasilero José Norberto Flesch adelantara en mayo pasado sus planes para retornar a Sudamérica, esta vez fue el diario local La Tercera el que confirmó el arribo del afamado grupo, que ya tendría una escala reservada en Chile.

De acuerdo al matutino, el concierto se realizaría en diciembre en Santiago, siendo el Estadio Nacional el recinto que, hasta el momento, corre con ventaja para albergar el espectáculo.

De acuerdo a la publicación, los organizadores pretender reunir a cerca de 40 mil personas frente a la agrupación que comandan Zack de la Rocha (voz) y Tom Morello (guitarra).

Brasil, Argentina y Colombia también serían parte del tramo sudamericano del Public Service Announcement Tour, gira que arrancó el 9 de julio pasado en East Troy, Wisconsin.

Según La Tercera, el anuncio oficial estaría fijado para los primeros días de agosto, con información referida a venta de entradas, localidades y recinto.

Rage Against The Machine en gira

El retorno de la banda a los escenarios no ha estado exento de polémicas y anécdotas. Tras arrancar con un duro mensaje contra la Corte de Apelaciones de Estados Unidos a raíz de la derogación del derecho al aborto en el país anglosajón, días atrás el guitarrista Tom Morello protagonizó un viralizado accidente tras ser embestido por un guardia de seguridad desde la tarima.

Esta sería la segunda visita del colectivo a Chile tras su recordado debut en el Estadio Bicentenario de La Florida en 2010. Aquella vez, el show fue anunciado y vaticinado como “La Batalla de Santiago”, y tal como reconoció el propio Morello, se convirtió en uno de sus conciertos más memorables con Rage Against The Machine.

En Wisconsin, RATM abrió el show con “Bombtrack”, para luego continuar con “People of the Sun”, “Bulls on Parade” y “Bullet in the Head”. “Testify”, “Guerrilla Radio”, “Sleep Now in the Fuego” y una versión para “The Ghost of Tom Joad”, original de Bruce Springsteen, también fueron parte del setlist.