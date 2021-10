Curtis on Tour vuelve a conectar con el público de América Latina, a través de nuevas actuaciones virtuales de un quinteto con piano formado por ex-alumnos, y su presidente y CEO, el violinista Roberto Díaz.

Esta gira comenzará A partir del 7 de octubre, con un concierto virtual en el Teatro Regional del Maule a las 20:00 horas, para luego seguir en México, Perú y Colombia.

En Talca también sostendrán 3 clases magistrales con el violista Roberto Díaz y la violinista Bella Hristova.

También, en la alianza junto al Teatro Municipal de Santiago, se han estado realizando master classes durante todo el año y también en el contexto de esta gira.

Los intérpretes, destacados ex alumnos y profesores de Curtis con innovadoras carreras como solistas, música de cámara y grabaciones en todo el mundo, aparecerán en transmisiones de conciertos pregrabados, sesiones de preguntas y respuestas en vivo y actividades educativas.

Entre los artistas en gira se encuentra el mundialmente conocido violista y presidente de Curtis, Roberto Díaz, procedente de Chile.

Le acompañan la flautista Mimi Stillman, artista de Yamaha y directora artística del Dolce Suono Ensemble; la violinista Bella Hristova, beneficiaria de la beca Avery Fisher y solista internacional; el violonchelista Gabriel Cabezas, cofundador de Duende y galardonado con la Medalla a la Excelencia de Sphinx; y la pianista Michelle Cann, galardonada intérprete y educadora que ocupa la cátedra inaugural Eleanor Sokoloff de estudios de piano en Curtis. Todos los intérpretes son antiguos alumnos del Curtis Institute of Music de Filadelfia.

Las actuaciones presentan una festiva selección de repertorio, que recombina varios instrumentos. La Sra. Stillman aparece en dúos con piano (Sonata nº 2 de Samuel Zyman) y violonchelo (Assobio a jato de Heitor Villa-Lobos).

El programa se abre con el emocionante Cuarteto en Re mayor, K. 285 para flauta y cuerdas de Mozart y se cierra con la obra maestra romántica Cuarteto nº 1 en Sol menor, Op. 25 para cuerdas y piano de Brahms.

Las interpretaciones se grabaron en el Curtis Institute of Music de Filadelfia, Pensilvania, en junio de 2021.

Todas las actuaciones forman parte de Curtis on Tour, la iniciativa de giras mundiales de Nina von Maltzahn del Curtis Institute of Music. Desde la creación del programa en 2008, los conjuntos de Curtis on Tour han realizado más de 375 conciertos en más de 100 ciudades de Europa, Asia y América.

Puedes acceder aquí al concierto en el Teatro Regional del Maule, y acá a las clases magistrales.