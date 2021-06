Tras siete años de giras, singles, colaboraciones, un par de regresos de Los Fabulosos Cadillacs y diversos proyectos paralelos, Vicentico lanzó días atrás su séptimo disco de estudio: “El pozo brillante”(Sony Music), descrito desde su sello como “una invitación a quebrar la procrastinación y hacer lo que siempre dejamos para después”.

El álbum lo venía trabajando desde 2018, cuando la pandemia del covid-19 no existía, y aún así la introspección y un llamado al optimismo cohabitan en esta placa de 11 canciones, producidas entre el argentino y el afamado productor Héctor Castillo.

“Lo que pasa es que tengo una cabeza un poco apocalíptica, no es ni una virtud ni un defecto. Pienso las cosas de un modo y me gusta escribir letras que van para ese lado por alguna razón que desconozco”, explicó en una rueda de prensa a la que La Radio tuvo acceso.

“Entonces algunas cosas parece que tuvieran que ver con lo que sucedió después (con la pandemia), pero es pura casualidad. No creo que tenga nada de profético. Sólo hago juego con la situación por mi modo de ser, pero nada más que eso”, agregó.

“Freak”, “No tengo”, “Cuando salga” y “Ahora”, en dos versiones completamente opuestas, destacan como los sencillos del nuevo trabajo del trasandino, que espera traer a Chile apenas acaben las restricciones sanitarias.

(P): ¿Hay una resignificación de la procrastinación (la postergación perpetua) en este contexto pandémico?

(R): Procastinar es cuando uno deja para adelante lo que tenga que hacer este día; yo tal vez soy todo lo contrario (al “mensaje” del disco). Pasé un gran momento grabándolo, comencé el 2018 y terminé casi en 2020, previo a la pandemia, y para mí fue un momento re lindo, entrañable, con amigos. Tardé en grabarlo porque me dio ganas de que fuera de ese modo. Para un músico, pasar tiempo en el estudio es uno de los mejores panoramas que pueda tener… El disco habla mucho del ahora, es un disco súper presente, en el sentido en que estuvimos mucho metidos allá adentro. Cuando lo escuche en unos cuantos años más, lo voy a recordar cuando lo grabé, y fue un buen momento. Ya lo recuerdo con mucho cariño.

(P): ¿Sentiste en un punto que las canciones se estaban volviendo “añejas” después de tanta espera?

(R): En realidad, no fue sólo por la promoción la decisión de no sacarlo antes. Cuando comenzó la pandemia, era todo tan extraño e impredecible, que me parecía extraño preocuparme por sacar un disco. Entramos todos en una cuestión de encierro, que la disfruté y llevé bien, pero no estaba pensando en sacar un disco y ocuparme de eso.

“Sentí que era más ubicado estar detrás de la situación, por eso no lo sacamos. No se me ocurre ningún cambio que le haría ahora, porque como fue tan intenso, creo que todo lo que está ahí es porque lo decidimos. Estoy conforme con lo que está, y no voy a sufrir con este disco como me pasa con otros. Hay discos viejos míos que no puedo escucharlos porque pienso que los haría (hoy) de otra manera.

(P): ¿Cómo te sentiste grabando un álbum en una época donde no es usual hacerlo? Has señalado que ahora era una vanguardia hacer un disco…

(R): No se están grabando discos y lo que se usa es cortar canciones, y en este caso yo hice uno. A mí sí me parece que es ir en contra de lo que se hace usualmente, por eso creo que de algún modo puede ser una vanguardia, aunque igual estamos hablando una tontería que es básicamente hacer música y sacar discos… A mí no me interesa demasiado la idea de sacar una canción, siento que me quedo corto con lo que quiero decir. Yo necesito un poco más para contar lo que se me ocurre contar. E incluso ahí quizás me quede un poco corto.

(P): ¿Por qué el disco se llama así, “El pozo brillante”?

(R): Porque estuvimos durante la grabación muy metidos adentro de un pozo, que no es algo feo, es algo lindo, y empezamos a ver brillitos, cosas. Cuando uno se acostumbra a ver en la oscuridad empieza a ver, y eso también fue el disco. Fue como estar abajo muy en la oscuridad, buscando brillos y canciones, y cada vez que una aparecía era una alegría y un brillo.

(P): ¿Por qué no hiciste colaboraciones en el disco?

R): No me pareció que necesitara cantar con nadie las canciones. Por supuesto me gusta cantar con otra gente, pero no en este caso. Las canciones las escribí todas yo menos una, un cover que hizo famosa Nina Simone y que reversioné, y que hice una traducción un poco torpe pero hecha con mucho cariño “No Tengo”).