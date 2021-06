A través de su cuenta en Instagram, Michelle Salas, hija de Luis Miguel, se refirió por primera vez a la serie de Netfix sobre su padre y al rol que su figura, interpretada por Macarena Achaga, juega en ella.

“Primero que nada, me parece importante aclarar que yo no permití en ningún momento el uso de mi imagen, mi nombre y de mi vida personal. Así como tampoco me consultaron si yo estaba de acuerdo con que mi vida se convirtiera en una serie de televisión y en uno de los personajes principales de la interpretación ficcional de esta”, comentó en el texto, donde describe lo complejo que es para ella esta situación.

“Sí, he vivido momentos inolvidables con mi padre y me da gusto que puedan conocer una pequeña parte de la relación que hemos tenido, pero tengo que decir que me parece verdaderamente innecesaria, irrespetuosa y desafortunada la manera en que la producción decide tratar a una mujer, su hija, para terminar este capítulo de su historia. Sexualizándola explícitamente a los 19 años de edad y violentando su intimidad”, describe.

En el texto, en ningún momento menciona el nombre de la serie, ni tampoco el de sus productores y distribuidores (Netflix).

“Ninguna persona debe bajo ninguna circunstancia sentirse así y ser tratada de esta manera. Mucho menos sin su consentimiento. No es justo que utilicen mi vida y mi historia como si tuvieran los derechos de esta y además la distorsionen a su conveniencia”, sostuvo.

El domingo de la semana pasada, se exhibió el último capítulo de “Luis Miguel, la serie”, que estuvo marcado por uno de los hechos que deterioró la relación entre el cantante y Michelle: la relación que mantuvo con el mánager del artista, Alejandro Ambrosi.

En el episodio, se muestra el inicio del romance de la joven junto al español que entonces era dos décadas mayor.

“Soy una persona pública, pero antes que nada soy un ser humano y una mujer… Una mujer que muchos pensarán que ha tenido todo, pero que pocos conocen la verdad”, aseguró Salas, en un mensaje que rápidamente se convirtió en viral.