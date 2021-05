Una demanda por plagio pesa ahora contra la canción “This is America” del rapero estadounidense Childish Gambino, álter ego del actor Donald Glover.

El demandante es el también rapero y productor Kidd Wes, músico oriundo de Florida quien acusa “similitudes sustanciales” con “Made in America” de 2016, publicada dos años antes del single ganador del Grammy como Canción del Año en 2019.

De acuerdo al portal Pitchfork, Glover está siendo demandado por “infracción de derechos” a través de un documento que fue ingresado el 6 de mayo al Tribunal Federal de Nueva York.

La demanda de Emelike Wesley Nwosuocha (nombre real de Kidd Wes) va en contra del actor; el rapero y “co-guionista” Young Thug; el productor de “This Is America” Lüdwig Goransson; y las firmas Kobalt Music, RCA Records, Sony Music Entertainment, Young Stoner Life Publishing LLC, 300 Entertainment, Atlantic Records, Warner Music Group, Roc Nation, Universal Music Publishing Group y Warner Chappell Music.

Wes publicó “Made in America” ​​en SoundCloud el 11 de septiembre de 2016. El documento, a su vez, certifica que este obtuvo los derechos de autor de su álbum “Eleven: The Junior Senior Year” el 24 de mayo de 2017. “Made in America”, es el último track de aquel disco.

En la demanda, sus abogados argumentan que “las similitudes sustanciales entre ambas canciones incluyen, pero no se limitan a, interpretación y composición rítmica, lírica y temática única y casi idéntica del coro, pieza central de ambas canciones”.

“Las similitudes entre las dos piezas musicales son más que una coincidencia y equivalen a una infracción, como se alega en la denuncia presentada por nuestro cliente… El Sr. Nwosuocha confía en sus afirmaciones y simplemente busca el crédito y la compensación que se merece por el uso no autorizado de su música”, aseguraron los abogados.

Esta no es la primera denuncia que recibe el single: en 2018, el rapero neoyorquino Jase Harley afirmó que Glover “robó” “This Is America” ​​de su canción “American Pharaoh” (2016).