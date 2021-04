Más de mil millones de reproducciones en YouTube superó esta semana el remix de “Toda”, versión que reunió a Cazzu, Lenny Tavárez, Lyanno y Rauw Alejandro alrededor del hit de Alex Rose, artista puertorriqueño que este año fue incluido en la lista de la prestigiosa revista Billboard sobre los “22 artistas latinos que hay que conocer en 2021”.

“Definitivamente no siento presión”, cuenta a BioBioChile sobre el elogio de la icónica publicación estadounidense. “Sí estoy bien agradecido, pero no siento carga porque confío en mi talento, en el contenido que tengo, sé que lo que tengo va a romper, lo que está ahora a punto de salir. Me siento motivado”, agrega sobre su próximo disco, anunciado para este semestre.

De aquel trabajo fue liberado su primer sencillo: “Me fijé”, tema donde colabora nuevamente con Rauw Alejandro y que ya tiene su propio videoclip de remate lésbico, con más de 7 millones de “views” sólo en YouTube.

“El clip es bien sencillo: redacta esto de que estamos pendientes de dos chicas y ellas no de nosotros; eso es lo que habla la canción. De que me fijé en una persona, que me hice planes en mi cabeza con ella sin que me conociera… No es una canción extravagante, pero habla por sí sola”, detalla sobre la apuesta, al margen del tono de la mayoría de los videoclips de la música urbana actual.

Y es que Alex Rose entrecruza en sí dos vertientes: la cadencia en canciones como “Bendición” (su colaboración con Emilia Mernes) y el perreo más fiestero de “Jangueo” (más de 500 millones de streams y Top 200 de la lista de Spotify Global por más de 170 días consecutivos, con amplia circulación radial en Latinoamérica).

“No me siento dividido (por estos estilos de música), sino como un artista muy universal. Puedo adaptarme a cualquier tipo de género. Para mí la música es universal. Me puedo juntar en un ritmo de reguetón, salsa, rock, algo de México, y estoy seguro que la esencia mía la va a romper”, asegura.

Sobre sus influencias, destaca el reguetón de la “vieja escuela”, pero también música un poco más antigua. “La esencia del reguetón siempre ha estado marcada en mi generación… Venimos escuchando música de muchos, como Don Omar, Daddy Yankee, Wisin&Yandel, que nos hacen adquirir un pedacito de ellos. De los noventa, también Tempo; todos los que han aportado al género urbano inconscientemente”, dice.

“Lo que pasa es que yo crecí en una generación donde artísticamente estábamos escuchando el R&B, la música más americana, quienes trajeron el flow. Pero llevo escuchando De la Ghetto desde hace años, y por eso estoy tan familiarizado con ese tipo de música, por eso se me hizo tan fácil”, cuenta.

¿Tienes algún feat imposible? ¿Alguien con quién te hubiese gustado haber colaborado?

“Michael Jackson es durísimo, desde pequeño que lo veo; esa sería una colaboración imposible. Pero no sé… quizás algún día como Drake que juntó sus voces e hizo un tema nuevo, quizás algún día se logre algo así, nadie sabe.

¿Qué crees que une a ese grupo de artistas por los que apostó Billboard en su lista de latinos para 2021?

“Nosotros crecimos en la sexta generación: Raw Alejandro, Cazzu, Lenny Tavárez, Jhay Cortez… Somos ‘la cara’ (actual), y cada paso que demos cada uno de nosotros es muy importante para el género urbano.

¿En qué se diferencian de las anteriores camadas?

“Somos un poquito más sencillos, porque cuando empezó el genero era estableciendo lo que era la cultura urbana. Ahora toda esta generación que sale es un poco más comercial. Las puertas que ya se habían abierto se abren para nosotros de diferente manera. Antes había que abrirlas a como dé lugar con este sonido nuevo, algunos no lo querían. Y ahora este género lo bailan hasta las abuelitas. Es mucho más fácil.