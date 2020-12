In-Edit, el único festival en Chile dedicado 100% al cine y documental musical, inaugura hoy su versión 2020 con estrenos, exhibiciones (presenciales y online), charlas y actividades que se extenderán hasta el 8 de diciembre.

Por primera vez en su historia local, la programación del evento podrá ser vista desde todo Chile en formato online, con una cartelera que cuenta con treinta documentales de nueve países, incluidos nueve títulos chilenos.

Ocho de los estrenos 2020 serán exhibidos en pantalla grande, incluyendo la inauguración que se realizará hoy en el Teatro Nescafé de las Artes de la mano de Rockfield: the studio on the farm. El documental también estará disponible de forma gratuita en el canal online del evento, entre 19:00 y 23:00 horas, previa inscripción.

I want my MTV, Billie; Ibiza: the silent movie; All I can say; Le regard de Charles; Los Jaivas, todos juntos; y The mistery of the Pink Flamingo (en la ceremonia de premiación), también tendrá exhibiciones presenciales en sala.

“Por primera vez nuestro público de regiones tendrá acceso a la programación del festival en simultáneo a Santiago”, se lee en la descripción del festival, que además contará con nueve títulos chilenos.

La venta de abonos digitales, está disponible en este link, mientras que la programación completa la puedes revisar aquí.