¿Cómo iniciar una vida vegana? ¿Es posible serlo de un día a otro? ¿Qué hay que tener en cuenta al momento de configurar una rutina que lleve a la práctica la premisa “libre de maltrato animal”? ¿Dejo de ser vegano si como carne? ¿Existen los “pecetarianos”?

Estas incógnitas y varias otras son las que responde el libro “Cómo ser vegan hoy” (Planeta, 2023), primera publicación de la periodista y activista por los derechos animales Ignacia Uribe (Chile, 1985), quien propone aquí una guía pero también un diario sobre cómo abordar el veganismo en los días de la autoexigente sociedad contemporánea. Y la precisión no es antojadiza.

Para la autora, se trata de una experiencia vital de más de 20 años que entre tips, consejos y datos de contexto, va compartiendo junto a detalles decisivos de su propia biografía, hoy vegana y antes carnívora. Como cuando un cerdo/mascota se convirtió en una revelación canónica que desvió su destino. O cuando una breve estadía juvenil en el primer mundo le demostró que sí había un futuro vegano posible.

“El veganismo es un movimiento social que a veces no se reconoce como tal”, cuenta a BioBioChile. “En otros países, como en el Hemisferio Norte, hay muchos problemas sociales que ya están resueltos, y el veganismo, quizás, ha agarrado más fuerza allá por eso. Pero en Latinoamérica, como todavía tenemos problemas importantes sin resolver, es relevante poner el acento en que el tema de los animales es un tema, y que no es algo para dejarlo al final”, agrega.

Separado en 10 capítulos, “Cómo ser vegan hoy” aborda diversas dimensiones de un movimiento que la oriunda de Los Andes describe como una forma de “salvar el mundo”. Conceptos como el Zero Waste (principio del “residuo cero”) y el “meatsplaining”(reacción visceral de la comunidad carnívora a los planteamientos veganos), van intercalándose con apuntes sobre maltrato animal en la industria cosmética y fashion, consejos alimenticios, y alcances del daño medioambiental del negocio de la carne, entre otros tópicos.

Para sorpresa del lector, en el trajín de las 198 páginas ocurre una revelación: el libro, además de ofrecer un manual de contención para veganos neófitos (se abordan temas como las “recaídas” alimenticias; esos momentos en que la voluntad cede a la tentación de comer carne), también se convierte en una bitácora de viaje, personal e intransferible, que invita a ser rayada y manipulada con la misma solemnidad de un diario de vida.

Al inicio, por ejemplo, una página propone un “Veganiversario”: el registro del día, mes, año y lugar donde comenzaste a ser vegano. Una suerte de carnet de inscripción o documento de bautizo. Un recordatorio.

“Yo no sé mi fecha exacta, sé que fue un día de agosto antes del 16, en 2003, pero no sé realmente qué día fue, y me encantaría saber. Pensé en la gente que tiene este libro, y que dicen: ‘desde hoy parto mi proceso, y quiero acordarme de esto"”, explica Uribe, directora desde hace más de una década de la Fundación Veg y recientemente nombrada “Food Heroes” por el sello internacional V-Label.

Para la autora, más que una opción personal, el veganismo es hoy una forma de justicia social. “Comparte muchas cosas con los movimientos de justicia social”, remarca. “Hay una relación jerárquica entre un grupo y otro. Es un movimiento súper particular, porque es el único donde las víctimas, los animales, no pueden organizarse, no pueden alzar la voz por sí mismas, y por eso necesitan aliados, como nosotros, para visibilizar su causa”, dice.

“Una de las principales formas de acallar este movimiento social, es decir ‘no, esto es una opción personal’. ‘Yo respeto lo que tú comes, respeta lo que yo como’. Pero va mucho más allá de eso. Tu opción personal, cuando está dañando otro grupo de seres vivos, deja de ser algo personal y se convierte en algo político. Y la política le hace mucho el quite a este tema, porque según ellos se enmarca en las ‘esferas personales’, y ningún político te quiere decir qué comer, pero en realidad deberían hacerlo. Por algo estamos en crisis climática. Hace 10 años, ningún político quiso decir: oye, no hay que seguir comiendo hamburguesas porque contaminan más que cualquier otro alimento”.

Ignacia Uribe, autora de “Cómo ser vegan hoy”: “Vivimos en un mundo que no es vegano; ese es el punto de partida. La mayoría de las personas no pudo elegir entre comer carne o no”

(P): Hablas de la conciencia económico-financiera del veganismo, de que no puede ser más caro ser vegano que no serlo. ¿Cuáles son las principales dificultades para convertirse en vegano hoy?

(R): Las tres variables en las que hay que trabajar sobre los productos veganos, son el precio, el sabor y la disponibilidad. Si tenemos alimentos veganos más baratos, que están en todas partes, pero el sabor es malo, igual no se van a elegir. Si están caros, tampoco. Hay otras variables que dependen de la economía de mercado: hacer leche de vaca va a ser más barato que la leche vegetal. Cuando pedir una hamburguesa de carne significa más de 3 mil litros de agua, y después te la ofrecen a dos lucas, es como: ¿quién está pagando realmente el costo de esto? Hay que saber qué estamos pagando. Y es algo que uno lo ve socialmente. La comida chatarra bajó tanto de precio, que dejamos de entender que la comida es la bencina que uno le pone al cuerpo.

(P): La tesis del libro podría circunscribirse a esta premisa: “Es mejor que haya veganos imperfectos a un club de puristas”. Explícanos esta postura.

(R): Es una tesis polémica, porque hay veganos que no están de acuerdo, pero es la verdad. A mí me importa más lo que les sirve a los animales que lo que nos sirve a nosotros diciendo: ‘oye, soy más vegano que tú”. A los animales les interesa mucho más que seamos un vegano imperfecto, claramente, porque uno al final va a reducir su consumo, a que seamos un club súper reducido de gente muy vegana y muy extrema. Si tú te comes una galleta que tiene un 0,5% de leche, tu impacto en los animales va a ser muy bajo, pero el impacto en lo que puedan opinar otras personas que te rodean, es mucho más alto. Entonces el mayor impacto no viene con nuestra propia alimentación, sino también viene de influir en las personas alrededor.

(P): ¿Por qué crees que se produce una contraposición a esto? ¿Tiene que ver con un sentido de pertenencia?

(R): Como comunicadora, una de las claves para mí fue entender que hay distintos mensajes que le hacen sentido a diferentes personas. Especialmente las personas más radicales, no tienen ese background en comunicación o estrategia, que no es necesariamente su culpa. Entonces claro, también hay algo ahí de pertenencia, de sentir que uno es parte de algo y que este club es como tuyo, y que si alguien entra quieres que sea igual que tú. Pero en el fondo, ¿a quién le sirve eso? A ti, por una cosa más de ego, de pertenencia, pero igual se puede conseguir eso siendo más relajado con el tema, porque vivimos en un mundo que no es vegano; ese es el punto de partida. Y como digo en el libro, la mayoría de las personas no pudo elegir entre comer carne o no.

(P): ¿Es el “meatsplaining” uno de los principales enemigos del veganismo? ¿Cómo podrías definirlo?

(R): Es uno de los principales enemigos para que el veganismo se posicione en el espacio público, porque no logra salir de la esfera privada al toparse con esto que hacen algunas personas. Y esas personas te hacen meatsplaining porque pasa lo que pasa siempre: cuando tú le dices a alguien “soy vegano”, muchas personas se sienten atacadas porque implícitamente a nadie le gusta comer animales; nadie puede sentirse bien con esa idea. El meatsplaining lleva esa reacción un poco más allá, y son todos los mecanismos de defensa y de respuesta juntos: “es una tontera”, “siempre hemos comido así”, etc. A mí me dijeron una vez: “los pobres quieren comer carne”. ¿Qué respondes a eso? El meatsplaining es una de las mayores problemáticas del veganismo, pero no tengo la solución en el libro.

(P): Hablas también de las “recaídas”. ¿Son un punto de fuga determinante para los nuevos veganos?

(R): Sé de muchos casos en que tienen una recaída y sienten que no son veganos y se ponen a comer todo lo otro. Fallan una vez y no se atreven a volver a fallar. Es importante darse ese espacio y entender que es un proceso, no es de la noche a la mañana. También conozco gente que lo ha hecho así, pero los contextos son súper diferentes, cada persona es un mundo aparte.

(P): Hay un tono amable e integrador en el libro. ¿Fue este un objetivo predispuesto o afloró naturalmente?

(R): Me salió naturalmente (ríe). Porque es la estrategia comunicacional que he ido siguiendo a lo largo de los años, que quizás fui perfeccionando y que ya es parte de mí. Pero quiero ser súper honesta con que cada uno vive esto como quiere. Yo tengo mi discurso que es súper inclusivo, pero en mi casa no entra carne; entonces, tengo esas reglas para mí, pero soy consciente de que no le puedo exigir al mundo lo mismo. Y aunque se lo exigiera, tampoco tiene sentido, porque en la alimentación es donde tenemos más impacto pero los animales están en tantas cosas, desde la pintura de tu casa a los frenos de un bus, que no tiene tanto sentido hacerlo. Tiene que ser un cambio social, cultural, masivo.