El estreno de “Hawker Hunter, El Ruido del Silencio”, el documental que exhibió TVN el domingo pasado a raíz de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado, trajo de vuelta un hito que el periodista y escritor chileno Juan Pablo Meneses (1969) ya había rescatado en “Una historia perdida”, novela que a partir de datos y hechos reales reconstruye uno de los episodios olvidados del 11 de septiembre de 1973: el caso del piloto de la Fuerza Aérea que disparó contra el Hospital de la Fach durante los bombardeos en Santiago.

“Este ha sido el libro más difícil de escribir, en términos en que tuve que escribirlo en un idioma que había perdido: yo partí escribiendo ficción y dejé de escribir ficción por 20 años, entonces fue como volver a caminar con un músculo atrofiado completamente”, cuenta Meneses a BioBioChile, firma ineludible de lo que se llamó a principios del milenio el “Boom de la Nueva Crónica Latinoamericana”, donde fue uno de los pocos autores nacionales de dicha escena.

“Fue tan complejo que cuando terminé no me atreví a mostrárselo a nadie. Porque no manejaba el idioma”, explica sobre la novela hoy publicada bajo el sello Tusquets.

En “Una historia perdida”, dentro del híbrido ficcional, esas tres vertientes se cruzan.

La novela parte con el recuerdo de un niño y el retumbe de los vidrios y paredes de su casa mientras los Hawker Hunter cruzan el cielo el 11/9. Y luego, el estruendoso ruido de una bomba que desestabiliza todo (física y emocionalmente) y hace estallar los vidrios. El joven Pablo, protagonista de la escena, busca el socorro de su madre aún asustada por el ataque, del que nadie encuentra -en un principio- explicación.

Con el fallecimiento de la madre, la escena de los minutos previos al Golpe de Estado adquiere otro significado para Pablo, quien tal como Meneses, es testigo de la efervescente ola de periodismo narrativo que se configuró alrededor de la Fundación Gabo y otras matrices.

“Tiene una cosa autobiográfica, porque la novela parte de un hecho histórico que me pasó a mí en lo personal, que siendo un niño sus primeros recuerdos son los aviones bombardeando la ciudad. Que fue a abrir la puerta y la mamá le dice: ‘No abras la puerta porque puede caer una bomba’, y cae una bomba. Mucho tiempo conté esa anécdota casi como chiste. Desde ese punto de partida, es una novela autobiográfica, pero después obviamente comienzan a aparecer personajes de ficción que interactúan con este personaje que puede tener rasgos parecidos a mí, y ya todo se empieza a desvirtuar”.

Lo que no se desvirtúa, sin embargo, son las pistas que Pablo va encontrando mientras sigue la huella del bombazo que sintió Pablo: el ataque de uno de los aviones al Hospital de la Fuerza Área, emplazado cerca de la residencia de infancia de Pablo.

“La trama, en el caso mío, está compuesta de varias capas (…), De alguna forma, este libro es un homenaje a la crónica. En Chile, los autores de ficción, como Bolaño o Donoso, o los músicos como Jorge González, son todos cronistas. Y ocurre que aquí en Chile todo es muy realista”, comenta.

En “Una historia perdida”, tras asumir la responsabilidad de descifrar lo que ocurrió a miles de pies de altura, Pablo constata las trabas y vallas con que la Fach y el Estado chileno han resguardado este difuso acontecimiento. Hasta la fecha -“y esto no es ficción”, enfatiza Meneses en el libro-, se desconocen los nombres de los pilotos de los Hawker Hunter que enfilaron hacia el Palacio La Moneda, a la residencia de Salvador Allende en Tomás Moro, y al mencionado hospital militar.

Una historia (realmente) perdida

De acuerdo a la investigación del documental exhibido en TVN, “Hawker Hunter, El Ruido del Silencio”, los aviones estuvieron a cargo de un grupo de tenientes del Grupo 9 de la Fach. Si bien el largometraje se enfoca en dilucidar las identidades de los pilotos, aún no hay versiones oficiales sobre el hecho.

En la novela, Meneses apuesta por una teoría sobre aquel bombardeo fuera de cálculo al recinto médico militar: la de la deserción. O la del arrepentimiento.

“Entre las versiones posibles de ese ataque (hasta ahora nunca reconocido por las FF.AA de Chile) dan espacio a la idea del desertor, que planteo en la novela Una historia perdida”, comentó Meneses a raíz del estreno del documental y su repercusión en medios internacionales como la BBC, donde la no identificación de los pilotos involucrados causa interés y suspicacia.

El estreno de “Hawker Hunter, El Ruido del Silencio” incluso motivó un comunicado de la Fach al respecto, donde por primera vez arrojan luces sobre el ataque.

“A 50 años del golpe, las otras versiones de ese ataque se siguen apoyando en testimonios y declaraciones juradas de los mismos pilotos que atacaron la ciudad. Y se presentan como novedad (a medio siglo del ataque), versiones que vienen desde el interior de la propia FACH… Chile, país de versiones”, ironizó el autor días atrás en redes sociales.

“Una historia perdida” generó interés inmediato en el extranjero, incluso antes de su publicación: en 2021, el texto fue uno de los ocho finalistas del prestigioso Premio Herralde de Novela.

Ambientada en Santiago, Barcelona, Buenos Aires, Londres, Cartagena de Indias y Berlín, y con el relato del Boom de la Crónica Latinoamericana de fondo, la trama también entrecruza apariciones de personajes reales de la cultura local como el propio Patricio Manns, fallecido antes de la publicación de la misma.

Para Juan Pablo Meneses, autor de diez libros de no-ficción (entre los que se cuenta “Equipaje de Mano”, “Hotel España”, “La vida de una Vaca”, “Niños Futbolistas” y “Un dios portátil”, ganador del Premio Municipal de Literatura de Santiago y traducido a siete idiomas), esta es su historia más personal.

“Hasta la pre-pandemia, me parecía imposible estar presentando una novela, y una novela latinoamericana además… Yo necesitaba hacer un cambio, pero podría haber seguido. No lo veo como que estoy saltando de una isla a otra, sino que me siento uniendo dos islas”, enfatiza sobre “Una historia perdida”, que ad portas de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado adquirió un nuevo impulso. Un nuevo despegue son rumbo desconocido.