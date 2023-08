Literatura infantil es el último libro de Alejandro Zambra (Bonsai, Formas de volver a casa, Facsímil, Poeta Chileno, entre otros). Un escritor de una sensibilidad particular. Que sabe hacer historias, transmitir sensaciones, sentimientos y pensamientos a partir de pequeños hechos, de escenas, de detalles. Y generar un vínculo y complicidad con quien lo lee. (O eso me pasa a mí)

Un padre tardío

Alejandro Zambra es un escritor que, desde que publicara Bonsai (2006), se ha transformado en alguien seguido y querido por un público considerable. Además de muchos críticos.

Zambra se fue a México. Y se casó con una escritora mexicana. Y tuvo un hijo que empezó o terminó de darle vuelta el mundo. Así podría empezar a escribir para invitar a leer un libro que es una mezcla de diario de vida (escrito para el futuro, para su hijo ya adulto) y de ensayo.

Literatura infantil es un viaje sin meta preestablecida, un divagar, ir descubriendo, asombrándose y cuestionarse sobre la paternidad, uno y su pasado.

“Creo que Turguénev tenía razón, y no hay contradicción alguna: los padres existen para divertir a sus hijos y los hijos sirven para que sus padres no se aburran (ni se angustien). Son ideas complementarias que tal vez podrían servirnos para ensayar nuevas definiciones de la felicidad o del amor o del cansancio físico, o de todo eso junto, simultáneo.” (PP 99)

Alejandro Zambra no se inhibe en el momento de realizar, o citar, frases tajantes. Algunas propias de estar viviendo un momento intenso, pleno de nuevas emociones y alegrías. De optimismo, del maravillarse de un padre tardío comprometido (y algo culposo).

“Desconfío profundamente de la satisfacción que me provoca pensar que mi esposa y yo “lo estamos haciendo bien”. Seguro que mis padres también pensaban que lo hacían bien…” (pp 92)

Literatura infantil es un buen libro sobre nuevas paternidades, escrito de manera directa, con certezas -aunque sean parciales o temporales- y dudas. Siempre con una luz de curiosidad, de bondad y de cariño, que se agradecen.

Literatura infantil

El libro se divide en dos grandes secciones, íntimamente emparentadas. La primera está centrada en Silvestre, su hijo. En los primeros años de éste. Crónica, diario de vida, bitácora, ensayo.

La segunda parte se traslada más a la infancia del autor y su relación con su padre. En ese efecto de ser padres: Repensar, cuestionar, sentir y reacomodar la relación con sus propios padres (Lo que también modifica las relaciones de pareja, aunque ese no es tema de este libro). Con el aflorar de antiguos recuerdos, resignificar experiencias, revalorar esfuerzos y la aparición de fantasmas…

“Aunque esta vez además de pensar en mi padre pensaba en mi hijo, o sentía que yo era mi padre y aventuraba un mundo futuro en que mi hijo me protegería y me defendería y me juzgaría.” (pp 191)

Literatura infantil es, también, un recuperar cosas perdidas. Un indagar en afectos pasados y cómo, los hijos (los niños), pueden cambiar las relaciones presentes. Cómo nos sitúan de otra manera en la realidad. Asumiendo, por ejemplo, la paternidad como lo hace Alejandro Zambra.

“La paternidad vuelve a legitimar juegos que abandonamos cuando el sentido del ridículo consiguió gobernarnos por entero, incluyendo, tristemente, la intimidad.” (pp 97)

Hermoso viaje

Este libro puede ser un hermoso viaje para indagar en nosotros, en nuestro “ser hijo” y “ser padre” (cuando corresponda). Para ello, al menos en un primer momento, creo necesario remitirse a la siguiente cita:

“… quienes leemos en silencio y en soledad aprendemos, justamente, a estar solos, o mejor dicho reconquistamos una soledad menos agresiva, una soledad vaciada de angustia…” (pp 60)

Literatura infantil, con sus anécdotas, recuerdos, citas pertinentes, reflexiones y cuestionamientos, invita a explorar. Despierta la curiosidad, el indagar en nosotros, en nuestros entornos. (En este sentido, me atrevo a recomendar -en especial a los hombres, como continuidad de este libro- El gesto de Héctor, de Luigi Zoja).

Muy buen libro.

Literatura infantil

Alejandro Zambra

Editorial Anagrama SA

Mayo de 2023, Santiago de Chile