Por primera vez en sus casi 40 años de autor consagrado, Hernán Rivera Letelier es la portada de su propio libro.

El gesto -nada antojadizo- esconde una provocación metafórica y literal. En “La vida oculta de un escritor” (Alfaguara, 2023), el hijo ilustre de las salitreras debuta en la arena biográfica y revela los secretos y destinos de algunos de sus personajes más célebres, quiénes los inspiraron y qué ocurrió con ellos. En el camino, más de algún truco literario queda al descubierto. Pero como suele ocurrir en las novelas de HRL, no es más que otra maniobra del autodenominado escritor “más rápido del Oeste”.

“Yo no sabía qué mierda estaba escribiendo. Si era novela, crónica, cuento, autobiografía, y la terminé sin saber qué era y aún no sé qué es”, resume en diálogo con BioBioChile en el Hotel San Francisco, inmueble capitalino que lo ha recibido en las giras promocionales de las últimas 4 décadas (“Y que no cambiaría por ningún otro”, recalca).

Tal como esperaban en el sello editorial, el lanzamiento fue un éxito instantáneo. El tras bambalinas de personajes como la Reina Isabel, el Cristo del Elqui o La Contadora de Películas, encontró de inmediato su público. Desde el lanzamiento, el libro permanece incólume en el ránking de los más vendidos de las principales librerías del país, tal como lo ratifica la lista del suplemento Artes y Letras de El Mercurio.

“Se la mandé a mi agente y me dijo que es una novela. ¿Pero quién puede definir qué es novela y qué no? La única regla en la novela, es no aburrir”, repite a modo de manifiesto.

Para dar con el origen y el paradero de sus personajes, Rivera Letelier le encomendó la tarea a dos estrellas que en la última década se han ganado el cariño de sus lectores: la Hermana Tegualda y el Tira Gutiérrez, protagonistas de su saga policial. “No había nadie mejor que ellos”, escribe en el prólogo.

“Se han acercado varios en la calle y en las librerías a decirme que lo leyeron de un tirón, que no pudieron soltarlo”, resume orgulloso a BioBioChile, aunque sin restarle mérito a la dupla de investigadores. “A la gente les gustó mucho la Hermana Tegualda y el Tira Gutiérrez, sobre todo a las mujeres. Los hombres son admiradores de la hermana y las mujeres del Tira. Ese juego erótico que hay entre ellos fue ‘la carnada’ para los lectores (de la saga). No tengo la más ramera idea si volveré a escribir de ellos, pero si aparece una historia simplemente la escribiré”, entona desde su característica chaqueta de cuero negro.

“Quienes no me han leído, se van a entusiasmar con este libro, y los que me han leído, lo van a disfrutar el doble, porque ya conocen los personajes. Mi agente me dijo que se iba a convertir en un libro de culto para mis lectores”, enfatiza el autor, que por estos días, y desde hace ya algunos años, lidia con los embates del Parkinson.

Talquino de nacimiento y antofagastino por opción, Rivera Letelier no queda ajeno a las últimas polémicas que han agitado al circuito literario local. Como por ejemplo, la renuncia del Estado de Chile a la invitación de la Feria del Libro de Frankfurt (Alemania) para participar en calidad de País Invitado”.

“Ese fue un coñazo que se dieron los huevones. ¿Cómo se les ocurre algo así? Es una falta de respeto a los escritores. Una patá en la raja a los escritores”, remarca.

“Desde que estoy metido en esto, conociendo a la gente del mundo cultural, me he dado cuenta que en todos los gobiernos, sin excepción, la cultura es la última viejita en la ventanita de las prioridades. Te atiendo a los deportistas, a los científicos, a las industrias, a los comerciantes, a todo el mundo, y la parte cultural queda al último… El raspado de la olla, como decía el huevón ese. Para la cultura el raspado de la olla, o lo que queda. Otro país hubiese saltado en una pata si lo llaman desde la Feria de Frankfurt”, agrega.

(P): ¿Cómo ha cambiado su rutina pública, como escritor, tras recibir el Premio Nacional de Literatura 2022?

(R): Donde voy las muestras de cariño son increíbles, yo me siento sobrepasado a veces, abrumado de tanto cariño. Las mujeres se ponen a llorar, me abrazan, me besan, me dicen que me aman. Pero lo más lindo es cuando me dicen que con mis libros les doy felicidad. Son felices. Yo en ese sentido me siento afortunado, porque mis libros son transversales. Los leen los jóvenes, los niños, los ancianos, los pobres y los ricos, las mujeres y los hombres”.

(P): ¿Cómo maneja hoy su relación con el reconocimiento público, la fama y las muestras de afecto?

(R): A la fama la trato como una puta, porque es veleidosa. Si te acostumbras mucho a ella, te hace sufrir. Porque de pronto uno anda por la calle y no lo mira nadie. Si estás enamorado de la fama, comienzas a sufrir. Yo hago abstracción, me retiro completamente. Es tanto, que a veces voy por la calle y veo que la gente me mira mucho y automáticamente me llevo la mano al marrueco. ¿Lo llevaré abierto?

(P): ¿Cómo surgió la portada del libro? Por primera vez aparece usted en una de ellas.

(R): Esa fue idea mía. Iban a hacer una portada que resultaba muy insulsa. Les dije que no me gustaba. Estábamos en la Feria del Libro de Antofagasta con mi fotógrafo, Glenn Arcos, que me saca las fotos, y había una pared en blanco. Le dije que me sacara una foto de espalda. Me sacó varias fotos de espalda contra la pared, al lado del stand donde estábamos con los libros. Y ahí estaba una sobrina mía ayudándome a vender y cuando vio la sesión de fotos me dijo: “Yo pensé que estaba meando, tío”. Buena idea, dije yo. Y me puse como si estuviera meando. Las mandé todas para acá, y escogieron las que se notaba menos. El dibujo ayudó harto.

(P): Es común que escritores ya consagrados impulsen fundaciones. ¿Visualiza alguna “Fundación Hernán Rivera Letelier” en el futuro?

(R): No, con decirte que no sé para qué mierda puede servir una fundación… ¿Piden plata? Yo ni siquiera voy a dejar que hagan lo que hicieron en Antofagasta con Andrés Sabella; me da pena. Me da pena entrar al Museo Gabriela Mistral. Me da pena. Yo voy a dejar escrito que no quiero museo, no quiero ninguna de esas huevás. Es más, si quieren poner mi nombre a una calle, que sea la calle de las putas, que en Antofagasta sería la calle Condell.

(P): ¿Cómo avizora el avance de tecnologías como la Inteligencia Artificial?

(R): No veo que pase mucho con eso. El avance de la tecnología ya le hizo bien a los escritores por el hecho de haber inventado el computador. Escribir a máquina era un cacho. El computador todo eso lo facilitó. La tecnología ya ayudó mucho a los escritores. En Antofagasta, un amigo mío que trabaja en la universidad y estudia esto le pidió a la huevá esa escribir un cuento al estilo mío. Y usó mis palabras, algunas de las típicas, y salió una huevá con patas. Mala la huevá que salió. Se notaba que lo había hecho un robot y que no tenía idea. No va a poder nunca escribir algo bueno porque el robot no sabe corregir, y el arte está en la corrección. No ponen corazón ni sentimiento, así que imposible.