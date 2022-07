Joël Dicker y víctimas femeninas en sus novelas: "Refleja la realidad insoportable que vivimos"

El escritor suizo multiventas Joël Dicker (1985), actualmente traducido a 42 idiomas, arribó este mes a las librerías hispanoamericanas con su última novela policíaca: “El caso Alaska Sanders” (Alfagaguara, 2022), historia que continúa la trama de “La verdad sobre el caso Harry Quebert” (2012) que hace una década lo convirtió en uno de los autores más vendidos en Europa.

La intriga se deja leer desde su sinopsis: “Sé lo que has hecho”. “Este mensaje, encontrado en el bolsillo del pantalón de Alaska Sanders, cuyo cadáver apareció el 3 de abril de 1999 al borde del lago de Mount Pleasant, una pequeña localidad de New Hampshire, es la clave de una nueva investigación que, once años después de poner entre rejas a sus presuntos culpables, vuelve a reunir al escritor Marcus Goldman y al sargento Perry Gahalowood“.

Esta vez, en su misión, la dupla contará con la ayuda de Lauren Donovan, una joven agente de policía que se involucra en el caso. “A medida que vayan descubriendo quién era realmente Alaska Sanders, irán resurgiendo también los fantasmas del pasado y, entre ellos, especialmente, el de Harry Quebert”, advierte la contratapa.

“Tengo vínculos muy potentes con los lectores de Latinoamérica. Siempre me reciben con mucho afecto, con mucha fraternidad”, comentó el autor en una presentación del libro con medios latinoamericanos entre los que estuvo BioBioChile.

“¿Por qué vuelve Harry Quebert? Siempre imaginé que (la historia) sería una trilogía. Que sería una continuación directa del caso de Harry Quebert. Cuando lo escribí, su éxito no era imaginable; la publiqué después de varios intentos infructuosos. No tenía ninguna razón para creer que tuviera un éxito enrome. Me dije: ‘voy a esperar unos años para escribir una segunda parte"”, rememora.

El suizo hace referencia a la trama de “La verdad sobre el caso Harry Quebert”, policial que se aboca a resolver el asesinato de Nola Kellergan, joven de 15 años que desaparece en una pequeña ciudad de New Hampshire.

“Son importantes las mujeres y los personajes femeninos, como en la vida. En general, las mujeres son seres más fuertes que los hombres. Seguimos estando en un mundo, en 2022, donde hemos llegado a la Luna, a Marte, pero las mujeres siguen cobrando un salario menor que los hombres en relación con su trabajo… Incluso en Suiza, donde hay igualdad, no hay corrupción y todas esas cosas”, reflexionó Joël Dicker sobre las mujeres de sus libros, voces fundamentales y muchas veces víctimas en sus tramas.

(P): ¿En qué sueles basar tus investigaciones previas para hacer creíbles tus historias?

(R): En cuanto a la documentación que me concierne a mí, no me documento; es que no hay que documentarse. No se puede controlar… El control funciona para todo, pero no para la novela, porque es ficción y la ficción es libertad, y los límites de la ficción es la realidad. Es decir, todo lo que uno quiera meter en una novela, si uno empieza a tratar de controlarlo, eso no va a funcionar. Pero hago un paréntesis, hablo de ficción pura.

(P): ¿Cuánto se parece Marcus Goldman, su protagonista, a Joël Dicker?

(R): Uno de las cosas importantes que me chocó, cuando la gente empezó a conocerme, es que (en la calle) te llaman, te das vuelta y te encuentras con alguien que no conoces… Al principio es una sensación extraña, pero después te puede llegar a ocurrir lo contrario; eso quería contar con Marcus, el por qué me sonríe la gente en la calle y me saluda. Si es que me conocen realmente, o me conocen por mi trabajo como escritor.

(P): ¿Crees que puedes tomar elementos narrativos de las actuales series de TV para tus novelas? ¿Te afecta ese tipo de narración al momento de escribir?

(R): Vuelvo a lo que he dicho sobre la inspiración: quién puede decir realmente qué es lo que te inspira o no… Eso es imposible. Sé que todo me inspira, lo que me ha gustado y lo que me ha aburrido, sobre todo lo que no me ha gustado, porque nos construimos mucho más con respecto de lo que no nos gusta que de lo que nos gusta. Tratar de explicarlo es difícil. La construcción se basa en eso, por eso las series de TV, las piezas de teatro, me han inspirado quiera o no quiera, claro que sí.

Joël Dicker: “No es para nada anecdótico elegir mujeres como víctimas. Es así, el mundo que vivimos”

(P): ¿Alguna vez te ha ocasionado algún problema ser un escritor tan leído y famoso?

(R): No, no me ha provocado problemas, pero el éxito de un novelista, en mi caso, y creo que es el caso general de los escritores, es que es algo muy particular, porque no tiene que ver con el éxito de un músico o un presentador de TV, porque el éxito es el éxito de la persona y no el del libro. He visto presentadores a los que la gente les quiere hablar en la calle, y le dicen: ‘me gusta cómo es usted’, pero acá no. Es: ‘me gusta su libro’. Que alguien que no conoces te diga ‘me encantas’, es una sensación un poco rara, pero que te digan ‘me gusta tu libro’, es algo genial. No es algo tan personal… Es un éxito tranquilo, sereno, hacia la obra de uno y no hacia la propia persona.

(P): ¿Se ha planteado el personaje de una policía mujer en sus novelas? ¿Cree que siga siendo necesario que en las novelas policíacas las víctimas sean mujeres? ¿Cree que este aspecto es sólo anecdótico en sus novelas?

(R): Cada día en Europa, en América Latina también, cada minuto hay una mujer que es asesinada en cualquier lugar de Europa, y eso pasa porque es mujer y es víctima de violencia. Pienso que no es para nada anecdótico elegir mujeres como víctimas, refleja la realidad. Es así, el mundo que vivimos, tristemente, es una realidad de feminicidios que vivimos y experimentamos, una realidad insoportable, y esta es una forma de expresarnos.

Considero que lo importante en una novela es el eco que pueda generar en los lectores y, en general, ese eco suena en lo que tiene el propio lector. Si uno tuviese una actitud moralista, eso no suele funcionar. Pero si uno mantiene un discurso que es un llamado a la reflexión, el eco es mucho más fuerte. Esa es la gran fuerza de la literatura, y lo que la diferencia del cine o las series de TV: cuando el lector lee un libro mantiene una conversación consigo mismo. La forma en que ellos se imaginan los personajes es propia de cada persona, y la forma en que se lo comenta a sus colegas, también. Lo interesante es por qué cada uno se lo imagina de una forma en concreto, por qué les llega un personaje más que otro; eso habla de nosotros mismos. La literatura es un lugar donde podemos entablar un diálogo con nosotros mismos. Ya no es Instagram ni nada de eso, por eso la literatura tiene esa fuerza.