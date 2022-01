El pasado viernes se realizó en el Teatro de la Universidad de Concepción la premiación de la décima versión del concurso de cuentos breves Biobío en 100 Palabras, que además fue transmitida por las redes sociales del concurso.

El certamen literario, que es presentado por CMPC y Fundación Plagio, con el apoyo de la Universidad de Concepción, reveló los ocho cuentos ganadores, escritos en español y mapudungún, que resultaron elegidos en esta histórica edición que celebró una década del proyecto en la región.

La ceremonia realizada con todos los protocolos sanitarios necesarios contó con la lectura de cuentos de la actriz nacional Lorena Bosch y con la cantautora penquista Dulce y Agraz, quien además de musicalizar los cuentos, interpretó algunos de sus éxitos.

El primer lugar fue para Isidora Bello, de 19 años, de Concepción, por su relato titulado “Lucha es pobre, pero pobre pobre”. La joven ganadora obtuvo $1.000.000.

“Es importante leer y escribir, no solo por las metas profesionales, sino también para las metas personales que uno tiene en la vida. Para mi la escritura no es simplemente escribir de un día para otro, sino también es esfuerzo y dedicación. Cuando me llamaron para avisarme que era finalista, empecé a gritar y a llorar”, comentó la joven.

Por su parte, Carmen García, directora Ejecutiva de Fundación Plagio, señaló que “estamos muy contentas de celebrar estos 10 años de historia de un concurso que ha generado un valioso espacio de expresión para la ciudadanía”.

“Durante una década Biobío en 100 Palabras ha plasmado la historia de la región y la diversidad de sus habitantes a partir de miles de voces. Esperamos seguir construyendo este relato colectivo y que cada vez más personas se sigan sumando”, agregó.

En tanto, Felipe Alveal, subgerente de Asuntos Corporativos de CMPC destacó que “ser parte de este proyecto nos llena de orgullo y alegría porque sabemos lo valorado que es por los habitantes de la región”.

“Además, es una instancia única que reúne de manera transversal miles de relatos creados por personas de todas las edades y desde todos los rincones del Biobío. Agradecemos a todos quienes fueron parte de esta histórica edición”, añadió.

Los cuentos premiados de la X edición

Los ocho ganadores de la décima edición de Biobío en 100 Palabras fueron elegidos por un jurado compuesto por Elvira Hernández, María José Ferrada y María Isabel Lara. Las y los finalistas provienen de las comunas de Concepción, Contulmo, Negrete, Los Ángeles, Los Álamos y Talcahuano. Por primera vez el concurso tiene ganadores de diferentes comunas.

El primer lugar fue para Isidora Bello de Concepción, por su cuento Lucha es pobre, pero pobre pobre.

“Coincidimos en que es un relato muy bien logrado, principalmente por su ritmo. Incorpora ese cantadito que tenemos nosotros, ese énfasis en el habla que se da por repetición. Además, tiene un final sorpresivo que le da un vuelco a la historia”, señala Elvira Hernández, poeta de Lebu y parte del jurado.

Por otro lado, el Premio al Mejor Relato en Mapudungún fue para Robinson Carrasco, proveniente de Contulmo, autor de Geno Üy (Sin nombre); el Premio al Talento Mayor fue para Luis Flores, de 66 años, de Los Álamos, autor de Carbonero de Cayucupil y el Premio al Talento Joven se lo adjudicó Agustín Beltrán, de Los Ángeles, por El saludo.

Finalmente, las menciones honrosas recayeron en: Marcelo León, por Rendija; Santiago Luengo, por Aprender a olvidar y Aida Cerro, por Ruta de memoria.

Estos relatos, junto a otros seleccionados, formarán parte de un libro con los mejores 100 cuentos de Biobío en 100 Palabras, que será distribuido durante el lanzamiento de la próxima versión del concurso.

Votación abierta para el Premio del Público

Hasta el próximo 7 de febrero se extiende la votación online en el sitio web del concurso para elegir al mejor cuento entre los ocho finalistas de Biobío en 100 Palabras.

El relato que resulte ganador del Premio del Público se llevará $1.000.000, este nuevo premio se instauró como novedad en esta convocatoria para celebrar 10 años de proyecto. Además, entre quienes voten se sortearán $100.000.