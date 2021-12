Un mensaje difundido en redes sociales por J.K Rowling sobre la distinción de género ha causado una nueva ola de críticas contra la escritora de Harry Potter; todo esto a casi un año de haber sido acusada de transfobia a raíz de otros polémicos dichos sobre el tema.

Esta vez, citando un artículo de The Times sobre una controversia en Escocia sobre el género con el que la policía identifica a las personas acusadas de violación, la autora volvió a entrar en el debate en su perfil en Twitter, donde hizo un comentario sobre la noticia.

War is Peace.

Freedom is Slavery.

Ignorance is Strength.

The Penised Individual Who Raped You Is a Woman.https://t.co/SyxFnnboM1

