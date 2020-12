Una nueva serie de historietas del popular némesis de Batman, El Joker, fue confirmada por parte de DC Cómics, durantesus recientes anuncios sobre el futuro de la editorial para el 2021.

Así lo anunció el sitio especializado Comicbook, donde se explicó que la historia abordará al “Príncipe Payaso del Crimen” como la persona más buscada del mundo, tras los ataques que realizó a la ciudad de Gotham en los eventos de la anterior publicación “Joker War”.

La nueva serie mensual de DC se titulará “The Joker” y en ella se confirmó a James Tynion IV como guinista y a Guillem March como ilustrador. Los artistas no solo darán vida al villano, sino a los personajes que se esforzarán en perseguirlo donde destacan Jim Gordon y Bane.

“Estoy emocionado de compartir esta historia de una manera que honra todo lo que puede ser una serie sobre el Joker, mientras que se ve desde un ángulo emocionante e inesperado”, comentó Tynion IV al medio mencionado.

JOKER is a Horror Noir story by me and @GuillemMarch, and brings my favorite supporting character in the entire Gotham Mythos back to the forefront…

As much as Joker is a Joker book, Joker is a JIM GORDON book.

— James Tynion IV (@JamesTheFourth) December 15, 2020