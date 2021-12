Catorce exposiciones conformaron el circuito museo sin museo de la Bienal SACO1.0, que reunió el trabajo de artistas provenientes de Chile, Alemania, Argentina, Bélgica, Brasil, Colombia, Costa Rica, España, Estados Unidos, Francia, Polonia, México y Nigeria que, interviniendo espacios públicos y privados, invitaron a los visitantes de la región de Antofagasta a dialogar y reflexionar en torno a las diversas propuestas.

Parte de ellas culminaron el pasado 30 de noviembre, sin embargo, cinco aún se encuentran abiertas al público, de manera totalmente gratuita, en Antofagasta y San Pedro de Atacama. Conoce de qué tratan y dónde puedes visitarlas a continuación.

Exposiciones en Antofagasta

Una sala completamente oscura que nos evoca un cuarto de revelado ficticio nos sumerge en La línea del destino, exposición retrospectiva que reúne cuatro obras del artista visual colombiano, Óscar Muñoz, muestra que recuerda lo efímero y frágil de la condición humana, en una conceptualización que se mueve entre lo perdurable y lo perecedero, la memoria y el olvido.

El trabajo de Muñoz está en exhibición de lunes a viernes de 10.30 a 13.30 y de 15.30 a 20.30 horas; como también los sábados y domingos de 11 a 14 horas, en la Sala de Arte de la Fundación Minera Escondida Antofagasta (Avenida General Bernardo O´Higgins 1280).

Un televisor que da hacia el exterior en la fachada de ISLA (General Pedro Lagos 0874), proyecta El lenguaje de las piedras me habla en forma de dibujo, del chileno Sebastián Riffo, pieza audiovisual en blanco y negro que muestra diversos encuadres del borde costero de la ciudad junto a dibujos realizados por el artista, que invita a valorar la expresión de lo micro e ínfimo del territorio nortino. La obra está disponible de lunes a viernes desde las 10.30 hasta las 13 horas y en la tarde de 15 a 19 horas.

En tanto, en el Muelle Histórico Melbourne Clark, se encuentran los siete site specific seleccionados en la convocatoria internacional Aluvión, curaduría basada en la conmemoración de aquel fenómeno natural que marcó un antes y un después en la historia de la capital regional.

El día siguiente al aluvión de Carolina Cherubini (Brasil), Media-aguas de Martina Mella (Chile), Cuando habla la tierra de Julio César Palacio (España), La inundación no tiene fronteras de Rita Doris Ubah (Nigeria), Seguridad simulada de Miguel Sifuentes (México), Dominium de Aimée Joaristi (Costa Rica) y TILT de Marina Liesegang (Brasil), fueron las propuestas seleccionadas, disponibles todos los días de 11 a 14 horas y de 15 a 20 horas.

Por último, situada en el sector norte de la ciudad, dos gigantografías en el espacio público conforman The sea is the mountain, instalación del artista belga Alexandre Christiaens, en la cual el árido suelo nortino y sus costas prominentes se convierten en paisajes que dialogan dentro del paisaje. La obra está en exhibición de lunes a domingo en el cruce Avenida Edmundo Pérez Zujovic con Oficina Ausonia.

Exposición en San Pedro de Atacama

En San Pedro de Atacama está abierta al público la exposición El lenguaje de las piedras de Sebastián Riffo (Chile), un relato local que da sentido y resignifica la herencia milenaria del Arte Rupestre de Taira, un pasado expresivo del que aún tenemos mucho del que aprender, no solo desde el campo de las ciencias tradicionales, sino que también desde los espacios de diálogo que propicia el arte contemporáneo.

Está disponible de lunes a viernes de 10.30 a 13 horas y de 15 a 17.30 horas en la Sala de Arte de Fundación Minera Escondida San Pedro de Atacama (Gustavo Le Paige 527).

