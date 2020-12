El 2020 ha sido para el artista visual Francisco Papas Fritas un año intenso. Primero fue la demanda judicial -infundada, para el artista- interpuesta por la Clínica Alemana luego de la acción de arte realizada, en parte, frente a ésta. Después vinieron las amenazas de demanda por parte de Carabineros por una instalación de una gigantografía donde un funcionario policial se “suicidaba”. Ahora, hay una citación cursada por un inspector de la Municipalidad de Santiago al Juzgado de Policia Local y la orden para “el retiro inmediato de letrero tipo sobretecho”, que afecta una obra suya.

Una obra de Francisco Papas Fritas que forma parte de “Indicaciones de Resistencia por la dignidad de la vida”.

Desde el 17 de octubre pasado, el artista visual instaló una obra consistente en un letrero luminoso, con una cita visual al letrero de Champagne Valdivieso (ubicado en calle Rancagua con Parque Bustamante, comuna de Providencia), con la palabra “resistencia”. En él, la botella, en lugar de verter champaña y espuma, tiene fuego, como una “molotov”.

El letrero está instalado en el edificio ubicado en Almirante Latorre 321 (Plaza Manuel Rodríguez), Santiago, que, estando deshabitado, ha sido ocupado por diversas familias y personas sin vivienda.

“Un inspector de la Municipalidad de Santiago dejó una citación al Juzgado de Policía Local con orden de retiro inmediato de mi obra del edificio”, dice. “En ese edificio viven familias y personas organizadas que se tomaron el lugar en espera de una solución habitacional. Son personas que daban a la comunidad clases de yoga, de kickboxing, hacían tocatas de jazz. Y después, con la pandemia, hicieron una “olla común” abierta al barrio. Son una comunidad que busca la dignidad, que ofrece beneficios a la comunidad, que entrega una retribución comunitaria.”

“Ellos no están usurpando, es una acción temporal mientras el Estado les da una solución. Ellos se han autogestionado, y en vez de apoyarlos a buscar soluciones, a Santiago le molesta la presencia del paria que debería estar “en su ligar”, que viva ahí, que se visibilice en un “lugar de bien”. Tienen una concepción de sociedad de bien y otra de mal, como el me gusta o no me gusta de las redes sociales.

¿Esperas una multa?

“Siempre hay posibilidad de que mis obras generen molestias a las instituciones. Lo interesante son los trayectos y los límites de lo legal y lo ilegal. Y los caminos de las instituciones por silenciarme. Es parte de mi obra provocar, generar o develar conflictos. Pero la institucionalidad no tiene buenos argumentos, sólo postura política que responde a la lógica neoliberal, lo que se demuestra al tratar de pasar mi obra como publicidad. Mi obra crea subjetividad, no vende nada.”

“En la subjetividad de las ideas aflora lo capitalista, lo neoliberal que subyace en nuestra sociedad”, sostiene, “la resistencia ya no es un concepto humano, sino de mercado”.

Esta posible multa, ¿pone en valor tu obra? ¿la visibiliza?

“No le da más o menos visibilidad. Ha sido apreciada y valorada por el barrio, ha sido viralizada sin saber de la autoría, porque tiene vida propia”, afirma. “Lo que gana es el contenido más rpofundo. Muestra una Municipalidad y a un alcalde que quieren transformarla en bien de consumo, algo comercial, sin relación con la comunidad. Todo esto permite nuevas reflexiones.”

“Si sirve para poner en la palestra a quienes no tienen vivienda digna, en momentos en que crecen y se multiplican los campamentos, la gente en situación de calle, lo que ha creado el “sistema COVID” y sus efectos en la cesantía, la vivienda, el agua, bienvenido sea”, subraya, al tiempo de denunciar la usura en los arriendos de piezas y en conventillos.

¿Cómo el juicio contra los ocupantes y el parte contra tu obra pueden transformarse en farándula?

“Se ha farandulizado la política, más con este gobierno, con una Cámara de Diputados ansiosa de responder a un pueblo que la rechaza. Vemos en Maduro, AMLO, Trump y Bolsonaro cómo se hace populismo de izquierda y de derecha. Cuando no se hace nada más allá de meter mano a los bolsillos propios de las personas, no se ha afectado a las AFPs”, afirma.

“El Estallido Social ha permitido mirar, tomar conciencia, pero es difícil que de un día para otro la gente deje de pensar en forma neoliberal, cuando se ha criado en éste sistema. En un país que te ha hecho creer en el emprendimiento, en la farsa del emprendimiento.”

“Felipe Alessandri (alcalde de Santiago) es parte de los que conciben todo como bien de consumo. Hasta el propio Estallido Social se ve como un bien de consumo”.

Llama la atención que a la citación llegara el abogado de Francisco Papas fritas, pero no la contraparte.

Adjuntamos escritos contra ocupantes del edificio.