Relatos de And here I am y Choose a better version obligan a pensar en guerra y genocidio actuales

La confrontación Rusia-Ucrania y el deseo de Israel de exterminar Palestina llegan al Festival Teatro a Mil en dos propuestas multiculturales.

Por Leopoldo Pulgar Ibarra

Como “un viaje de transformación” con algo de “realidad, fantasía, tragedia y comedia” se autodefine “And here I am” (“Y aquí estoy”), cuyos episodios tienen como referencia la historia personal del actor y director palestino Ahmed Tobasi.

Escrita por Hassan Abdulrazzak, dirigida por la británica Zoe Lafferty, al frente de la cia. The Freedom Theater, la propuesta llega al encuentro internacional mientras continúa el genocidio que comete en Palestina el Estado de Israel.

Tobasi nació en el campo de refugiados de Yenín y su historia “refleja la lucha armada y cultural palestina” por vivir en paz en su territorio usurpado por Israel, con el apoyo militar de las grandes potencias europeas y Estados Unidos.

Su biografía indica que el artista palestino “creció experimentando las violentas repercusiones de la ocupación israelí”, como también las intifadas y la invasión del territorio ancestral.

También fue prisionero político entre sus 17 y 21 años de edad, uniéndose después a la escuela del Freedom Theatre.

Desde esta perspectiva “And here I am” propone una profunda reflexión sobre la libertad, tomando en cuenta las dificultades vividas por Tobasi y las luchas y contradicciones de un joven que se busca a sí mismo en medio de la guerra, dicen sus realizadores.

Choose a better versión

De Letonia, Estonia y Ucrania proviene las culturas que buscan su espacio en este montaje que se inspira en la historia real de la dramaturga Natalka Blok, “obligada a huir de su país tras la guerra con Rusia”, han dicho sus creadores.

Sus realizadores también han comentado que “Choose a better versión” (“Elige una mejor versión”), de la cia. Vaba Lava, que dirige Valters Silis, equivale a “una utópica obra” sobre “el pasado y el futuro, sobre la elección que cada persona debe hacer, incluso, si no hay elección”.

Una propuesta escénica que se equilibra entre “la sinceridad y la experiencia personal de los actores”, con perfiles extraídos de la “actuación teatral y el testimonio documental”.

A través de recursos como ruidos fuertes, humo, armas y groserías, la obra aborda qué es la identidad y el sentido de pertenencia, así como a los traumas cuando se vive en medio de la guerra actual en Ucrania

La puesta en escena, que busca entregar una visión “conmovedora, de naturaleza sociopolítica”, contrasta las dimensiones de lo pequeño, donde se incluyen las personas, frente a grandes acontecimientos, a partir de una visión realista y emotiva.

Esto incluye modelos a escala y de cámaras que crean un espacio de múltiples capas donde la realidad y la ilusión se entrelazan.

And here I am

Dramaturgia: Hassan Abdulrazzak (Irak)

Dirección: Zoe Lafferty (Gran Bretaña)

Elenco: Ahmed Tobasi

Escenografía: Sarah Beaton}

Iluminación: Andy Purve y Jess Bernberg

Diseño sonido: Max Pappenheim

Dirección de movimientos: Lanre Malaolu

Producción: Sens Interdits, Artists On The Frontline, Original Producer Developing Artists

Apoyan: Fritt Ord, AM Qatar Foundation, AFAC, The Arab British Center, Unity Theatre Trust, Arts Council England, British Council, The Lipman- Miliband Trust, ONDA – Office National de Diffusion Artistique

Centro Cultural Gabriela Mistral.

Viernes 10, sábado 11, 20.30 horas; lunes 13, 21.00 horas.

Idiomas árabe e inglés, con subtítulos en español. 75 minutos. + 16 años.

Choose a better versión

Dramaturgia: Natalka Blok

Dirección: Valters Silis

Elenco: Cia. Vaba Lava (Natalia Kobizka, Antonina Khyzhnyak, Konstantin Tishchenko, Hryhorii Baklanov, Viktor Marvin

Diseño escenografía: Ugis Berzins

Diseño video: Laura Romanova

Manager: Serafima Kolodkina.

Diseño iluminación: Märt Sell

Producción: Vasyl Bilous, Märt Meos|

Teatro Finis Terrae.

Viernes 10, sábado 11, domingo 12 enero 2025.

Idioma ucraniano con subtítulos en español.

95 minutos.

+ 16 años.