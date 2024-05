Llega a Sala Nemesio este 23 de mayo la notable aventura de “Furiosa”, la esperada precuela de “Mad Max”, una nueva joyita de George Miller que forma parte de la selección oficial del Festival de Cannes.

También se podrá disfrutar de “Monkey Man”: el debut como director del actor Dev Patel. Una espléndida película de acción pero también una pieza de altísima calidad artística. “Lo mismo ocurre con “Amor, mentiras y sangre” y, si seguimos en esta senda, también hay calidad artística mezclada con pop en “El planeta de los simios: nuevo reino”, una muy entretenida película que continúa la franquicia iniciada en 1968″, comentan desde Sala Nemesio.

Para los amantes del cine chileno, se estrenará la película de ficción llamada “Quizás es cierto lo que dicen de nosotras” con Aline Kuppenhein e inspirada en el escándalo de la secta de Antares de la Luz.

Amor, mentiras y sangre

La directora Rose Glass tiene inmunidad artística después de firmar -bajo el sello de calidad de A24- esta estupenda, arriesgada y estilizada muestra de cine neo-noir. Luego de estar nominada al Oscar por su rol de la princesa Diana en “Spencer”, de Pablo Larraín, la actriz Kristen Stewart se reinventa como Lou: una aburrida trabajadora de un gimnasio de mala muerte en Nuevo México en los años 80s.

Entre la rutina de la limpieza de baños y atendiendo a pueblerinos que ejercitan, Lou queda deslumbrada por la inesperada llegada de Jackie (Katy O’Brian, “Mandalorian”), una físicoulturista en viaje a lo que cree su destino manifiesto: un concurso de renombre en Las Vegas.

Película hiperbólica, como buena representante del cine negro. “Amor, mentiras y sangre” es una nueva confirmación de que A24 está situándose como la gran casa productora de Hollywood, vinculada a la calidad, el riesgo y el destello del arte.

Ficha técnica:

Inglaterra. 2024. 104 minutos. Thriller.

Dirigida por Rose Glass.

Con Kristen Stewart, Katy O’Brian y Ed Harris.

Funciones en Sala Nemesio

-Jueves 23 de mayo a las 17.00 horas.

-Viernes 24 de mayo a las 17.00 horas.

-Sábado 25 de mayo a las 17.00 horas

Monkey man: el despertar de la bestia

Dev Patel es un actor británico de ascendencia india que ha ofrecido tremendas actuaciones, como en “Slumdog Millionaire”, “El exótico hotel Marigold” y la serie “The Newsroom” de HBO. Y solo hace unos meses acaba de hacer su debut como director con esta elogiada cinta de acción en el SXSW (South by Southwest) de Texas: un festival de cine, música y tecnología cuya curatoría de contenido está cada versión más interesante.

En “Monkey Man: El despertar de la bestia”, Dev Patel no se pasa de listo y hace como realizador y autor un debut sorprendente y de una factura altísima al apostar por lo más obvio… pero también por lo más difícil: una película de género. Es decir, en este caso una historia de acción, venganza y peleas. Sí, quizás nada muy original, pero como decía el gran Kurt Vonnegut, “no hay historias nuevas: solo las mismas de siempre pero contadas de una nueva manera”. Y en esta matriz de revancha y del anti-héroe subestimado, hay que reconocer que el joven Dev Patel deslumbra con su capacidades artísticas tanto delante como detrás de cámaras.

Ficha técnica:

EE.UU. 2024. 121 minutos. Acción.

Dirigida por Dev Patel.

Con Dev Patel, Sharlto Copley, Pitobash y Sobhita Dhulipala.

Función

-Miércoles 22 de mayo a las 19.30 horas.

Furiosa

Precuela de la fabulosa “Mad Max: Fury Road” del director George Miller. Este nuevo capítulo en la saga post-apocalíptica por primera vez no cuenta con justamente El “loco” Max como protagonista (interpretado primero por Mel Gibson en las cintas ochenteras y en el siglo XXI por Tom Hardy). El foco es el personaje de Furiosa, interpdo por Charlize Theron en 2015 y ahora a cargo de la actriz de origen argentino Anya Taylor-Joy (“The Witch”, “Dune: Part Two”).

“Furiosa”, de este modo, se instala como una historia de origen sin problemas ni complejos. Y es a partir de esas coordenadas que levanta y profundiza en el back-story de este magnético personaje femenino: un clásico instantáneo del cine contemporáneo. Ojo, que forma parte de la selección oficial del Festival de cine de Cannes y ha tenido excelentes críticas

Ficha técnica:

Australia. 2024. 148 minutos. Ciencia ficción.

Dirigida por George Miller.

Con Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth y

Tom Burke.

Funciones Sala Nemesio

-Jueves 23 de mayo a las 19.30 horas.

-Viernes 24 de mayo a las 19.30 horas.

-Sábado 25 de mayo a las 19.30 horas.

-Martes 28 de mayo a las 19.30 horas.

-Miércoles 29 de mayo a las 19.30 horas.

-Jueves 30 de mayo a las 17.00 horas

-Viernes 31 de mayo a las 17.00 horas.

El planeta de los simios: nuevo imperio

El director Wes Ball (“Maze Runner”) asumió la responsabilidad de guiar esta secuela de “War for the Planet of the Apes”: la cuarta entrega de la franquicia de reinicio de “El planeta de los simios” y la décima película en general. Ambientada varias generaciones después del gobierno de César, en esta historia los humanos viven como animales bajo la sombra de los simios; la especie más inteligente y dominante.

El foco y protagonista de la película es un joven simio que se cuestiona todo lo que han enseñado que es la verdad y su fe en esta sociedad que parece perfecta, tambalea frente a la evidencia. Con efectos especiales de última generación, esta película para todos los gustos se inserta en la saga fundada en 1968, por la cinta original, de una manera sorpresiva.

Ficha técnica:

Estados Unidos. 2024. 145 minutos. Ciencia ficción.

Dirigida por Wes Ball.

Con Owen Teague, Freya Allan y Kevin Durand.

Funciones de Sala Nemesio

-Miércoles 22 de mayo a las 17.00 horas.

-Lunes 27 de mayo a las 17.00 horas.

-Miércoles 29 de mayo a las 17.00 horas.

Quizás es cierto lo que dicen de nosotras

En contraposición con el polémico documental “Antares de la Luz” sobre la sórdida secta de Panguipulli, esta ficción inspirada en la misma historia real crece por los caminos de la representación y del motor narrativo. Protagonizada por Aline Kuppenheim, Camila Roeschman y Julia Lübbert, este es el incómodo zoom a la relación madre-hija entre una progenitora de exitosa carrera en la siquiatría, llamada Ximena, y su hija mayor, de nombre Tamara y quien regresa al hogar tras un largo tiempo de ausencia.

El drama de la película se detona cuando el hijo de Tamara lleva varios días desaparecido y el pasado de esta madre en una secta tiene un eco perturbador en este presente. Dirigen y escriben Sofía Paloma Gómez, Camilo Becerra.

Ficha técnica:

Chile. 2023. 74 minutos. Drama.

Dirigida por Sofía Paloma Gómez, Camilo Becerra.

Reparto: Aline Kuppenheim, Camila Roeschman y Julia Lübbert.

Funciones Sala Nemesio

-Jueves 30 de mayo a las 19.30 horas

-Viernes 31 de mayo a las 19.30 horas.

20 años de ‘Eterno resplandor de una mente sin recuerdos’

Quizás se trate de la mejor película de Jim Carrey y Kate Winslet. Ciencia ficción al servicio de la pura emoción, la delirante trama de este clásico del cine que festeja dos décadas de vida, tiene dos padres: el guionista Charlie Kaufman, lúcido escritor y artista siempre atento a la oscuridad de la condición humana; y el director francés Michel Gondry: un innovador del video clip que supo también romper el molde en la pantalla grande con esta genialidad.

La historia no es necesariamente una historia de amor, lo contrario: es sobre cómo queremos olvidarnos de ese amor tras la separación. Una nueva tecnología permite borrar recuerdos en la cabeza del cliente/paciente y, despechado de desamor, el personaje de Carrey se somete a este nuevo tratamiento solo para arrepentirse a mitad de camino y, lo más alucinante, dentro de su propia cabeza y recuerdos.

Ficha técnica:

Estados Unidos. 2004. 108 minutos. Sci Fi/Drama.

Dirigida por Michel Gondry.

Con Jim Carrey y Kate Winslet.

Función

-Lunes 27 de mayo a las 19.30 horas.