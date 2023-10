Por Roberto Manríquez

Esto es algo que mantiene paralizada a la escena política alemana. Pero es un panorama que ya comienza a resultar familiar en Europa y América, asolada por una mezcla de crisis económica e inseguridad.

Para Ralf Hoffrogge (43,) historiador y politólogo alemán, autor de sendas investigaciones sobre historia del movimiento obrero y la revolución alemana, el fenómeno refleja, como antaño, la apropiación de las ideas de cambio por parte de la ultra derecha en medio de la impotencia de la izquierda.

“La crisis económica sacude décadas de crecimiento. El temor al declive radicaliza a las clases medias y las fronteras entre la derecha y la izquierda comienzan a difuminarse. En especialmente a favor de la derecha política, que gana popularidad, preferentemente en las zonas rurales. Conceptos y símbolos de la cultura de protesta de izquierda son hábilmente apropiados y reinterpretados como iconos del populismo de derecha. Este último se presenta en las calles como una alternativa social, mientras que las células de extrema derecha se infiltran en el aparato judicial y policial”.

Esta descripción suya parece pertenecer al momento presente, pero describe el año 1923 en Alemania. ¿Cree posible establecer paralelos con la situación actual?

“Esta cita es de una reseña sobre el estudio de Sebastian Zehetmair “Im Hinterland der Gegenrevolution”. El trabajo trata sobre los enfrentamientos entre comunistas y el Partido Nazi en Baviera, un estado rural en el sur de Alemania durante los años 1918-1923, diez años antes de que Hitler llegara al poder en Alemania.

“Creo que el estudio de Zehetmair es valioso porque no comienza en la gran depresión de los años 30, sino en un momento en el que la derecha política aún era débil y la izquierda tenía cierta hegemonía. Describe cómo se crearon bolsas de poder locales por parte de la derecha política. Y que luego utilizaron como bastiones para acumular poder. Primero en el campo en Baviera, luego en ciudades más pequeñas y finalmente en un estado completo.

“El partido nazi solo pudo surgir porque fue tolerado por los partidos conservadores y nacionalistas que gobernaban Baviera. Los conservadores pensaron que podían utilizar a los militantes de extrema derecha para combatir la amenaza del comunismo. En su definición, cada sindicato estaba cerca del comunismo.

“Los nazis utilizaron esta tolerancia para consolidar su poder en las calles y construir su milicia. Primero se deshicieron de los comunistas, sindicatos y socialdemócratas. Después se deshicieron de los conservadores.

“La lección es que un partido fascista no se puede domesticar ni utilizar para otros fines, y que cualquier tolerancia los fortalecerá. El estudio de caso también sugiere que la democracia no termina en un día; incluso en el conocido caso de Alemania, llevó años.”

Y se pueden establecer paralelos

“Sí, hay paralelos con la situación actual: desde 2011, hemos tenido graves problemas con el terrorismo de extrema derecha en Alemania, cuando se descubrió una célula llamada “NSU” responsable de varios asesinatos.

“Desde entonces, ha habido varios casos en los que se descubrieron grupos de chat de policías llenos de esvásticas y discursos de odio racistas. La reacción del estado alemán a menudo ha sido lenta, y un patrón es que no se descubren patrones. Siempre está la idea de un “Einzeltäter”, un radical solitario.

“En realidad, ha habido redes detrás de estos crímenes, alentadas por una ola de populismo de extrema derecha en Alemania. Una expresión de esto es el ascenso de “Alternativa para Alemania”, un nuevo partido de extrema derecha.

“La palabra “Alternativa” solía ser un término típicamente de izquierda, que significaba una alternativa al capitalismo y su estilo de vida limitante. Fue apropiada por la derecha, al igual que los nazis usaron la palabra “socialismo” o la bandera roja como su símbolo (incluyendo la esvástica en su bandera).

“El fascismo histórico se apropió de todo tipo de símbolos de izquierda y laborales para utilizar la popularidad de la izquierda en su causa. Además, la confusión política causada por esta apropiación fue útil. Debemos recordar que después de la caída de la monarquía en 1918, la derecha política era una minoría, el Kaiser perdió y la izquierda había ganado. Entonces, la derecha abandonó su actitud aristocrática y monárquica y se reinventó como una fuerza popular.

“Algo similar se puede ver hoy: los populistas de extrema derecha exitosos siempre afirman que son los campeones de las clases trabajadoras que fueron abandonadas por la izquierda liberal y urbana. El antiliberalismo parece tener la misma función ideológica que el anticomunismo tenía en los años 20 y 30. Une a una extrema derecha que, en realidad, está dividida en muchos temas.

“Es una extrema derecha que no tiene ninguna receta contra la erosión de la clase media y la precariedad con la que tienen que lidiar las personas trabajadoras. Entonces sí, hay paralelos. Pero, por otro lado, 2023 no es 1923. La extrema derecha en Europa no controla tantas armas como las sectas de extrema derecha en Alemania lo hicieron en los años posteriores a la Primera Guerra Mundial.

“ Además, falta el revisionismo militar. Después de la derrota de 1918, el mundo político alemán fue humillado. Había un deseo de venganza contra Francia e Inglaterra incluso dentro de los partidos liberales y cristianos. Este sentimiento que alimentó al fascismo histórico no tiene equivalente hoy. La crisis de Ucrania ha unido a Europa, hay mucho más militarismo que hace dos años, pero está dirigido contra una fuerza externa.”

¿Cuál es la razón detrás del surgimiento de partidos y movimientos de extrema derecha en todo el mundo?

“No hay una sola razón. Si conociera una sola razón, te la diría, pero puedo ofrecer algunas impresiones, a veces limitadas a mi perspectiva alemana y europea.

“En un nivel muy general, muchos observadores están de acuerdo en que existe una crisis múltiple del capitalismo que tiene diferentes dimensiones: el cambio climático y la crisis del capitalismo basado en combustibles fósiles, el fin de la globalización y la reorganización de los regímenes de producción y rutas comerciales, el cambio de hegemonía dentro del capitalismo global de los Estados Unidos a China.

“Y la tendencia a largo plazo que hemos tenido desde la década de 1980: La disolución del Estado de bienestar, la promesa rota del capitalismo de que la próxima generación vivirá mejor que sus padres.

“Todo esto genera un grado de incertidumbre e imprevisibilidad. Si sumas todo esto, es una crisis de la vida cotidiana. Las personas son incapaces de planificar de un año a otro, es difícil hacer planes a largo plazo, como criar hijos, un proyecto que requiere cierta estabilidad financiera y social.

“Así, el capitalismo socava las necesidades más simples y básicas. Esto podría ser aprovechado por la izquierda en una campaña por la seguridad social global. Pero lo que vemos es una campaña global por parte de la derecha: la seguridad se presenta como algo que obtienes si mantienes alejados a los migrantes, la familia se presenta como algo protegido si silencias a los homosexuales y queer.

“Los mismos partidos de extrema derecha que hablan de valores familiares defienden políticas económicas que hacen imposible que los jóvenes realmente formen una familia… Esta contradicción debe ser abordada por la izquierda.”

¿Crees que las alianzas que se han formado entre conservadores y grupos de extrema derecha podrían tener un impacto más allá de simples ecos del pasado? (por ejemplo, en España e Italia)

“Bueno, Italia no ha invadido Abisinia como lo hizo en la década de 1930. La historia no se repetirá; es una situación diferente hoy. La amenaza en el horizonte no es una guerra europea, sino el fin de la democracia dentro de la Unión Europea.

“Hungría y Polonia solían ser “casos especiales”, estados de Europa del Este que “todavía tienen problemas con el Estado de derecho”, como lo presentaba la prensa. Pero con un gobierno de derecha en Italia, la excepción podría convertirse en la norma.

“El peor escenario sería una Unión Europea con una mayoría de gobiernos de derecha que aboliera silenciosamente tanto la democracia como el Estado de derecho Y que, al mismo tiempo, hablara una y otra vez sobre “valores occidentales”. Esos valores tienen poco significado si observas el doble rasero de la política exterior europea y la erosión de la clase media, especialmente en el sur de Europa.

“Pero estos “valores” parecen plausibles en este momento debido al ataque ruso contra Ucrania. La izquierda tiene una tarea difícil: defender el derecho a la autodeterminación de Ucrania, al mismo tiempo que argumenta que la Unión Europea de hoy no protege a las personas, sino al mercado. Debemos hablar nuevamente sobre la clase, de lo contrario, siempre caeremos en la trampa de que nos pregunten si somos proeuropeos, prooccidentales o no.”

Recientemente, grupos de extrema derecha han tomado el control de un municipio en Alemania. ¿Crees que esto es parte del mismo fenómeno?

“Las pequeñas ciudades y el campo a menudo son un bastión de la derecha política, tanto en Alemania como, por ejemplo, en Estados Unidos. La izquierda, en ambos países, es un fenómeno muy urbano, lo cual es un problema real y antiguo; aquí volvemos al estudio de Zehetmair, que también cuenta una historia sobre la Alemania rural y la izquierda urbana.”

La extrema derecha ha logrado atraer a una parte del electorado en los barrios de clase trabajadora. ¿Qué ha pasado con la izquierda?

“En Alemania, el partido “Die Linke” (La Izquierda) está viviendo una severa crisis en la actualidad. Se debate entre dos falsas alternativas que a menudo se presentan como “política de identidad” y “política de clase”. Porque la política de clase es presentada por una facción fuerte como una apaciguamiento de la ideología conservadora, con la falsa suposición de que la clase trabajadora nacional necesita protección contra la globalización y que las clases trabajadoras necesitan protección contra la política medioambiental.

“Entonces, algunos dentro de Die Linke argumentan a favor de un conservadurismo de izquierda: no demasiada política verde, no demasiado de género, defendiendo a los mineros de carbón contra los planes de cerrar sus minas.

“En Gran Bretaña, tienes ideas similares con “Blue Labour”. Pero esta perspectiva limita “clase trabajadora” a un pequeño espectro de aquellos trabajadores que tienen un empleo estable que perder y simplemente refleja su impulso de conservar su estatus. Esto es comprensible, pero la izquierda no puede conservar el status quo para una minoría mientras ignora a la mayoría. Necesita desarrollar una agenda que conecte el cambio social con la seguridad social para todos. No hay seguridad sin cambio, esa es la verdad de nuestro tiempo.

“Desarrollar esta agenda incluiría desarrollar una idea más amplia de clase que incluya a trabajadores informales, nuevas industrias, desempleados, mujeres trabajadoras y familias de clase trabajadora. Una agenda que conecte las demandas de los movimientos sociales progresistas con una perspectiva de clase trabajadora.

“Por otro lado, los movimientos sociales progresistas necesitan alejarse de la visión de mundo liberal que ofrece soluciones individuales para los problemas de la sociedad. Todavía tenemos mucho consumismo en el movimiento medioambiental alemán: “Compra productos orgánicos y salva el planeta”, pero ¿cómo se pueden permitir verduras orgánicas sin un trabajo adecuado?”

Muchos centran su atención en el período de Weimar, pero las manifestaciones y revoluciones en Baviera, Berlín y Turingia en 1918-1919 también despertaron intensas pasiones y violencia mucho antes. ¿Crees que ese período también tiene algo que decir sobre el presente?

“No veo una revolución en el horizonte de hoy. Si quieres que la historia te enseñe algo sobre cómo construir poder político, es interesante mirar la crisis económica de los años 20. Un período en el que la revolución había terminado y la restauración había triunfado. Aquí es donde se pueden ver paralelos y aprender algo: por ejemplo, cómo la izquierda logró conectar la seguridad social con su agenda de clase en lugar de dejar que la derecha se hiciera cargo de los problemas de seguridad.”