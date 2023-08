Este jueves 3 de agosto, a las 18:00 hrs, se realizará el lanzamiento del libro y proyección del videoensayo Rio Desborde en el MSSA, con la participación de su autora Vivian Castro Villarroel, el filósofo y escritor Sergio Rojas, y la cineasta Tiziana Panizza.

La publicación de la artista Vivian Castro Villarroel condensa la etapa de investigación y producción del videoensayo Rio Desborde realizado en el año 2019 entre las ciudades de Santiago (Chile) y Sao Paulo (Brasil).

¿Cuál es la imagen del río? ¿Y cuál es la visión que ofrece el río de las grandes ciudades latinoamericanas?, son algunas de las preguntas que aborda el videoensayo que sigue las orillas del río Tietê, en São Paulo, Brasil, y el río Mapocho, en Santiago, Chile, en su perímetro urbano. Una observación y registro de las personas y lugares afectados por las aguas y olvidados.

“Cuando llegué a vivir en São Paulo, en 2014, me interesé en cómo representar visualmente la ciudad hoy en día, considerando no sólo una visión personal del fotógrafo/fotógrafa, sino también a partir de una expectativa crítica que coloque la atención en los procesos sociales y económicos contenidos en ella. Pensé en algún elemento que pudiera relacionar las ciudades de Santiago y São Paulo, que en principio son tan distintas. Ahí se me ocurrió que el río podría funcionar como un punto de vista para mirar a la ciudad”, cuenta Vivian Castro Villarroel sobre los orígenes de este proyecto.

Investigación

A través del libro –que lleva el mismo título– la autora presenta la etapa de investigación que tuvo el videoensayo Rio Desborde. La imagen del río se sitúa como un punto de encuentro entre miradas, saberes, errancias, poéticas y utopías. El río, considerado símbolo de vida y movimiento perpetuo, se transforma en un espejo que refleja las múltiples identidades y memorias colectivas de ambas ciudades. Su figura viva, que en ocasiones mata, borra huellas o desaparece, en otras, nos invita a entender su latente y significativa presencia.

Estas dimensiones son abordadas a través de la propuesta de la propia autora, pero también se incorporan voces de historiadores y ensayistas de ambas localidades, quienes nos presentan un gatillante repaso por las distintas inspiraciones que se han producido por el río Mapocho y el Tietê.